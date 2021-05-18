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    Думки вголос

    Кличка намагаються максимально дискредитувати, бо дуже хочеться контролювати Київ

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Кличка намагаються максимально дискредитувати, бо дуже хочеться контролювати Київ

    Чи спрямовані атаки на Кличка на боротьбу з корупцією в Києві? Навряд...

    Мовою оригіналу

    Задача – очень хочется Киев. Условия задачи – всех твоих людей фиг выберут киевляне. Все они пролетают как фанера над Парижем.

    Но, блин, хочется контролировать Киев.

    Что делаешь?

    Есть возможность назначить своего человека на главу КМДА. Юридическая. Но это не по понятиям. Не соответствует традициям. Не популярно. А ты делаешь только популярные вещи.

    Что надо сделать? Дискредитировать главу города. Чтобы сделать назначение своего человека управлять городом, который сам себе выбрал руководство, популярным.

    Исполнение следует. На арене силовики. Надо дискредитировтаь Кличко по максимуму чтобы выступать спасителем Киева и киевлян от коррумпированного боксера.

    Есть ли проблемы в Киеве? Да полно. Есть ли коррупция в Киеве? Да полно.

    Но направлены ли атаки на Кличко на борьбу с коррупцией в Киеве? Вряд ли. Никто же в это не поверит.

    Просто хотят поставить своего человека. Мы видели таких людей уже сотни. Птенцы Януковича. Крепкие хозяйственники. Или просто ноунеймы, лояльные, верные и не очень талантливые.

    Рейдерская схема. Сначала в Нафтогазе, теперь в Киеве. Выглядит это все не очень прилично.

    Демократия – это процедуры и институты. Процедура выборов один из них. Не совершенный. Но лучший из тех, который был придуман.

    Вряд ли у нас (у них) есть в запасе великий урбанист. Кристально честный и талантливый. Умный и готовый остановить точечную застройку города. Готовый поддерживать генплан и не готовый играть в поддавки с застройщиками, которые хотят строить на местах парков и скверов.

    А если так, то надо вспомнить, что власть в городе Киев выбирают киевляне. И они отвечают за свои ошибки. Но только киевляне имеют право выбирать власть в Киеве. Так работает демократия. И именно киевляне выбирают. Выбирают пробки и другие прелести дикого капитализма. Но имеют право делать такой выбор. И имеют право думать, что Клико – лучший мер из тех, кто был. Тем более, все кто были до него, были ужасны.

    И вряд ли городу хотят предложить кого-то лучше.

    А если хотите предложить, то на следующих выборах будет такая возможность. Воспитайте талант и попытайтесь убедить киевлян, что он лучше.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віталій Кличко Київ мер КМДА
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    Кличка намагаються максимально дискредитувати, бо дуже хочеться контролювати Київ