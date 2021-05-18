Маски-шоу в будинку Кличка. Стала відома мета візиту силовиків (відео)

Мер Віталій Кличко у своєму будинку поспілкувався з правоохоронцями та журналістами

Кличко здивований діями правоохоронців

Правоохоронці прибули до будинку на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер столиці Віталій Кличко, через кримінальне провадження, що стосується сусідів міського голови. Це з’ясувалося, коли Кличко повернувся додому з тренування і поспілкувався з правоохоронцями, яких застав у під’їзді будинку.

Обшуки відбуваються в під‘їзді Кличка, поверхом нижче. За даними джерел «Главкома», їх проводить підрозділ «К» Служби безпеки України.

Мер був дуже здивований, адже знає сусідів лише з гарного боку. «Я знаю людей, які тут живуть – дуже бідні люди. Не знаю, які там кримінальні провадження можуть бути», – сказав Кличко.

Як мер Києва спілкувався з правоохоронцями, дивіться відео «Україна 24»

«Вони прийшли вранці. Не розраховували, що о пів на сьому я був уже в спортивному залі. О сьомій вони прийшли. Двері були зачинені, нікого немає. Вони постояли і пішли далі. Думаю, що надійшла вказівка... Я не готовий коментувати, але багато речей дуже дивні…», – сказав мер журналістам.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.