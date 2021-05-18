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    До Кличка приїхали озброєні силовики

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    Другий тиждень поспіль правоохоронці не залишають у спокої столичну владу - До Кличка приїхали озброєні силовики
    Другий тиждень поспіль правоохоронці не залишають у спокої столичну владу
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці очікують повернення мера додому після тренування

    Сьогодні, 18 травня, вранці до будинку на вулиці Богдана Хмельницького, де проживає мер столиці Віталій Кличко, прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

    Як повідомляють джерела «Главкому», силовики під’їхали до будинку на мікроавтобусах. Близько 20 людей зі зброєю і в шоломах зайшли у під’їзд. Люди у штатському одязі перебувають на вулиці.

    Кличка наразі вдома немає, оскільки він вранці виїхав на тренування.

    Тож, правоохоронці в очікуванні мера.

    Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

    13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

    За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

    Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

    Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

    Читайте також: Банкова «тренує» Кличка. Чим закінчились обшуки у правої руки столичного мера?
    Теги: Національна поліція України обшук Віталій Кличко Київ
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    До Кличка приїхали озброєні силовики