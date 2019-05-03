Суд підтвердив п’ять нових позовів Коломойського проти НБУ та «Приватбанку»



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Екс-власник власник «Приватбанку» Ігор Коломойський

Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними

Господарський суд Києва підтвердив інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський подав п’ять нових позовів до Національного банку і «Приватбанку».

Про це йдеться у відповіді суду на запит «Радіо Свобода».

Відзначається, що Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними.

Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.

Раніше юристи пояснили нові позови з боку екс-власника «Приватбанку» бажанням підстрахувати рішення Печерського суду, яке було прийнято 20 квітня, задовольнивши позов Коломойського щодо розірвання договору особистої поруки за кредитами рефінансування, виданих «Приватбанку» НБУ на суму 9,2 млрд грн.

Нагадаємо , збитки «Приватбанку» сягнули 210 мільярдів через кредити колишнім власникам

До слова, колишні власники «Приватбанку» могли вивести $5,5 млрд через філію на Кіпрі.

У свою чергу олігарх Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».