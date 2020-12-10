МВФ знову повірив словам української влади

Тепер Україна увійде в 2021 рік зі стабільною макроекономічною ситуацією

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Заграница нам помогла. Опять.

Если пациент хочет жить, то медицина бессильна

Если МВФ хочет дать денег и ЕС хочет дать денег, то все старания украинской власти по разрушению сотрудничества напрасны.

Вопрос, почему МВФ стал таким мягким оставим открытым. И спишем это на кризисную ситуацию в мире. Когда надо просто не дать всему упасть. И кто теперь поверит фразе «Мы вам не банкомат»

Украина получила деньги от ЕС. 700 млн долларов в бюджет. Это означает, что миссия едет. Правительство уже это анонсирует и скоро МВФ сам об этом заявит. А значит Украина сможет привлечь короткий кредит (бридж финансирование) на финансовом рынке. Еще 1 млрд долларов в бюджет. На внутренний рынок облигаций возвращаются иностранцы. Их привлекает доходность, а также это просто является частью общемирового тренда – деньги идут в локальные валюты развивающихся стран. А это еще сотни миллионов долларов.

В результате, градус бюджетного кризиса существенно снижается. В принципе кризиса уже и не будет. Большую часть расходов правительство теперь сможет профинансировать. А забыть о 60-100 млрд грн расходов – это дело житейское. Мало кто заметит. По сравнению с потенциальной дырок в 250-300 млрд грн. Правительство пропетляло. Пройдя по краешку, по лезвию бритвы, они смогли взять деньги. «Заграница нам поможет» – снова сработало. При этом, реальный дефицит бюджета этого года в итоге будет не 7,5%, а ближе к 5%. Что тоже позитив с точки зрения долговой нагрузки и макропоказателей страны.

При этом, Украина получила поддержку не в обмен на реформы. А в обмен на обещания. Программа МВФ не выполнена. Часть реформ из предыдущих программ остаются разрушенными. Да, МВФ не дал деньги. Но МВФ дал сигнал, что Украина в программе. А этого достаточно. И в МВФ об этом знали. И в ЕС об этом знали.

МВФ опять поверил словам украинской власти. Или сделал вид что поверил. В 2014-2019 гг такое не прокатывало. Сейчас прокатило. Верит ли МВФ, что обещания будут исполнены? Будет считать, что там по крайней мере на это надеются. Верим ли мы в Украине, что власть сдержит слово и реализует реформы, когда у них уже не будет крайней потребности в средствах – вопрос риторический.

Понимают ли в МВФ, что без фактора давления в Украине не делают реформ? Наверняка, догадываются. Понимают ли они, что упустили шанс дожать украинскую власть, заставив ее сделать часть реформ или починить то, что поломано? Думается, понимают. Видят ли они, что дают неправильный сигнал украинской власти? Что можно все делать неправильно, вот абсолютно все, нарушать все взятые на себя обязательства, и все равно за это ничего не будет? Хотелось бы верить, что видят. Потому что можно снисходительно относится к текущей украинской власти, делая коррекцию на их уровень компетентности. Как к детям. Но тогда надо понимать, что баловать детей очень опасно. И что теперь будет сдерживать украинскую власть от дальнейшего разрушения сделанных реформ? Если они уже убедились, что им все равно все сойдет с рук? Если они увидели, что теория, популярная в украинских элитах, что Украина такая важная страна для мира, ведь мы форпост борьбы с Россией, а поэтому нас всегда поддержат, работает? Опять риторический вопрос. Даже если мы получаем деньги по другой причине.

Да, у МВФ и партнеров был тяжелый выбор. С одной стороны, надо толкать Украину по пути реформ, чтобы страна менялась и люди жили лучше. И единственный, увы, единственный, мотиватор для любой украинской власти - это финансирование. По-другому никто ничего менять не хочет. Всех все устраивает. И если давать деньги просто так, то реформ не будет. Но с другой стороны, если не дат денег сейчас, то больно будет именно этим людям, ради которых и надо делать реформы. «Чиновнику на кокаин» хватит всегда, а с дырой в бюджете в 300 млрд могли бы быть проблемы с зарплатой у врачей и учителей.

Что ж, они пошли по пути гуманизма. И дали возможность украинской власти петлять, пойти по пути имитации деятельности, когда все говорят, что «мы за реформы», а при этом олигархи продолжают содержать депутатов, обеспечивая этим отсутствие любых изменений. Теперь мы войдем в 2021 год со стабильной макроэкономической ситуацией. И власть получит возможность расслабиться. И нас опять ждут «приятные сюрпризы». Еще пару потерянных лет. Когда экономика растет. На фундаменте запаса прочности, полученного предыдущими изменениями. И кажется, что любая некомпетентность прощается. По крайней мере пока в мире так много денег. А сейчас их очень много. И пока они ищут риск.

Но что будет когда ветер переменится? И все накопленные ошибки разом дадут о себе знать? А «об этом мы подумаем завтра». Тем более, что ветер может не меняться годами.

Джерело: блог Сергія Фурси

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