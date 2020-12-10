Шмигаль очікує у найближчі дні оголошення дати прибуття місії МВФ

На початку грудня Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні може стати відома наприкінці місяця

Оголошення дати місії допоможе в залученні коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту, – прем'єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує у найближчі дні оголошення дати прибуття місії Міжнародного валютного фонду. Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю «Українській правді».

«І фактично з МВФ очікуємо найближчі дні оголошення того, як ми рухаємося, оголошення дати місії і, відповідно, продовження роботи. Це, звичайно, допоможе нам в залученні, так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту», ─ сказав глава уряду.

Нагадаємо, на початку грудня Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні може стати відома наприкінці місяця. Він запевняв, що в уряду є «план Б» на випадок ускладнення відносин з фондом.

9 грудня Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.

Як повідомлялося, що Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.