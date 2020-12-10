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    Введення касових апаратів для ФОПів відтермінували: закон частково набрав чинності

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    Введення касових апаратів для ФОПів відтермінували: закон частково набрав чинності
    Фото: Радіо Свобода

    У середу, 9 грудня, документ оприлюднили в газеті «Голос України»

    В Україні відтермінують введення касових апаратів для ФОПів. Відповідний закон частково набрав чинності.

    У середу, 9 грудня, документ оприлюднили в газеті «Голос України». У четвер, 10 грудня, він набрав чинності за винятком норми, яка, власне, відстрочила до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп. Ця норма стане дійсною з 1 січня 2021 року.

    Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО).

    До 1 січня 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.

    Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Президент Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт 7 грудня. 

    До речі, українці з 1 грудня можуть здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорта, який доступний в державному додатку «Дія».

    Теги: економіка санкції закон президент
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