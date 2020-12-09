Разумков назвав дату розгляду проєкту бюджету-2021

Разумков висловив надію, що держбюджет «ухвалять спокійно»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народні депутати розглянуть законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік наступного вівторка, 15 грудня.

Про це Разумков сказав в ефірі 5 каналу.

«Ми будемо це робити (ухвалювати бюджет-2021 - ред.) у вівторок. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати», - сказав він.

Разумков висловив надію, що держбюджет «ухвалять спокійно».

«Я сподіваюся, що спокійно його ухвалимо і не будемо робити так званих «бюджетних новорічних ночей», і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом», – підкреслив голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

Також на пленарному засіданні 15 грудня Верховна Рада також розгляне продовження на рік спецзакону щодо Донбасу (№4467) та закон про повернення повноважень Нацагентства по протидії корупції (НАПКА) у межах відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.