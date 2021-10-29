  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
рус
    Думки вголос

    На замітку українським депутатам. Як треба вигадувати відмазки

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Депутат Держдуми РФ Рашкін прославився своєю історією про знайдене тіло лося - На замітку українським депутатам. Як треба вигадувати відмазки
    Депутат Держдуми РФ Рашкін прославився своєю історією про знайдене тіло лося

    Депутат Держдуми РФ Рашкін розповів оригінальну версію, як у його машині опинився мертвий лось

    Мовою оригіналу

    Отмазка уровня Бог. На заметку украинским депутатам. А то вот эти дешевые уловки, «не помню был ли за рулем и на видео не отражаюсь» и «это все мама, она любит скорость» уже надоели.

    Депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал, как в его машине оказалось тело лося, которое обнаружили при его сегодняшнем задержании:

    «В какой-то момент я пошел прогуляться по лесу один. Я люблю это, на природе не был давно. Гулял я долго. Уже темнело, когда я увидел в лесу в стороне от дороги какие-то фонарики, какое-то движение. Там была машина с включёнными фарами и какие-то люди. При моем приближении, они сели в машину и уехали. Когда я подошел к этому месту, то обнаружил уже разделанную тушу какого-то крупного животного. Я даже вначале не понял, что это лось»

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія депутат Державна Дума
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Вахтанг Кіпіані
    Вахтанг Кіпіані

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На замітку українським депутатам. Як треба вигадувати відмазки