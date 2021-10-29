На замітку українським депутатам. Як треба вигадувати відмазки

Депутат Держдуми РФ Рашкін розповів оригінальну версію, як у його машині опинився мертвий лось

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Отмазка уровня Бог. На заметку украинским депутатам. А то вот эти дешевые уловки, «не помню был ли за рулем и на видео не отражаюсь» и «это все мама, она любит скорость» уже надоели.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал, как в его машине оказалось тело лося, которое обнаружили при его сегодняшнем задержании:

«В какой-то момент я пошел прогуляться по лесу один. Я люблю это, на природе не был давно. Гулял я долго. Уже темнело, когда я увидел в лесу в стороне от дороги какие-то фонарики, какое-то движение. Там была машина с включёнными фарами и какие-то люди. При моем приближении, они сели в машину и уехали. Когда я подошел к этому месту, то обнаружил уже разделанную тушу какого-то крупного животного. Я даже вначале не понял, что это лось»

Джерело: блог Сергія Фурси

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