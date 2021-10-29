Бойовик з Донбасу скоїв убивство пенсіонера на території Росії (відео)

Після сварки через дрібну суму грошей чоловік забив пенсіонера до смерті

Учасник війни на Донбасі з боку незаконних збройних формувань скоїв вбивство російського пенсіонера. Про це повідомляє Telegram-канал donetchanyn, додаючи відеозапис.

Повідомляється, що подія відбулася у Московській області. Колишній бойовик Слава Грицюк, що, за даними автора каналу, служив гранатометником в одному з підрозділів так званої ЛНР, забив на смерть 56-річного чоловіка з інвалідністю.

Причиною конфлікту стала тисяча російських рублів (близько 375 грн), яку інвалід позичив одному із товаришів бойовика по чарці.

Після побиття пенсіонера, що в результаті втратив свідомість, колишній учасник НЗФ разом із товаришем відтягли чоловіка за кут будинку, біля якого відбувалася бійка, та лишили там. Кілька годин він провів без свідомості, допоки йому не викликали швидку допомогу.

Донька жертви побиття повідомляє, що, попри важкі хвороби, її батько вів активний спосіб життя, займався риболовством, їздив за кермом тощо. Попри це, російські правоохоронці не вбачають прямого зв’язку між ударом, який був завданий чоловікові, та його смертю.

Нагадаємо, раніше колишнього бойовика самопроголошеної «ЛНР» затримали у Луганській області, коли він їхав на підконтрольну Україні територію для оформлення пенсії,

Також раніше у Казахстані бойовик «ЛНР», який заборгував велику суму, розстріляв п’ять людей.

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