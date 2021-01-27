  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Обличчя Лукашенка: білорус, якого силовики зґвалтували кийком, отримав п'ять років в'язниці

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обличчя Лукашенка: білорус, якого силовики зґвалтували кийком, отримав п'ять років в'язниці

    Коли Путін каже, що Україна і Росія брати навік, то він теж хоче, щоб будь-якого українця могли зґвалтувати кийком за участь в мітингу

    Мовою оригіналу

    Гражданина Беларуси, которого ОМОНовец изнасиловал дубинкой, приговорили к 5-и годам тюрьмы.

    Вот вам Беларусь во всей красе. Вот вам лицо Лукашенко.

    И когда на медведчуковских каналах вам начнут говорить о братском белорусском народе, то необходимо уточнять. С кем именно говорящий чувствует ментальную близость. С ОМОНовцем, который от вседозволенности может изнасиловать задержанного дубинкой. Или с гражданином, который вышел на абсолютно мирный протест и был сначала изнасилован дубинкой, а потом оправлен в тюрьму.

    Потому что это ключевой вопрос.

    Если говорящая голова выступает за дружбу с режимом узурпатора Лукашенко, то она (голова говорящая) наверняка отождествляет себя с ОМОНовцем. И поэтому против санкций. И за дружбу. И разделяет ценности и Батьки и омовца. И это все, что вам надо знать об этом человеке. И о тех силах, которые призывают признать Лукашенко, дружить с узурпатором и делать это ради братского белорусского народа. И это те силы, которые хотят, чтобы в Украине было также. Чтобы и у нас сотрудник полиции мог насиловать дубинками людей, которые выступают против. Например, если вы выступаете против высоких тарифов. Или против капитуляции Путину. Не важно, против чего. Важно, что у него дубинка.

    Если вы верите, что белорусский народ – братский, то должны сделать все, чтобы он избавился от психа диктатора и от его верных псов, которые насилуют людей дубинками. Точно также, как если вы знаете, что вашу сестру дома избивает и насилует муж, то вы должны забрать ее оттуда, а не уговаривать принять такого мужа и «бьет, значит любит». Вы не можете стыдливо прятать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Вы не можете утверждать, что «так и надо» и что «главное, что ей есть что кушать».

    А еще, вы должны помнить, что Лукашенко у власти и его цепные псы при дубинке только потому, что этот режим поддерживается Путиным. Лукашенко банкрот. Белорусская экономика – болото, которое не может существовать без постоянных дотаций от Кремля. А значит, что Путин делает все, чтобы белорусов могли насиловать дубинками. Он тоже видит так «братство народов».

    И когда Путин говорит про то, что Украина и Россия братья навек, то он тоже хочет, чтобы любого украинца могли изнасиловать дубинкой за участие в митинге. А если вы не получили от этого удовольствия, то получите срок в 5 лет.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія пропаганда Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies