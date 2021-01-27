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    У світі

    Байден вважає Північний потік-2 «поганою угодою для Європи»

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    Байден вважає Північний потік-2 «поганою угодою для Європи»

    Адміністрація Байдена вивчатиме обмеження, що містяться в законодавстві про оборонну політику

    Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу Північний потік-2 невигідно для Європи.

    Про це заявила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, повідомляє Reuters.

    «Президент все ще вважає, що Північний потік-2 – це погана угода для Європи», – сказала Дженніфер Псакі на брифінгу.

    Вона зазначила, що адміністрація Байдена вивчатиме обмеження, що містяться в законодавстві про оборонну політику.

    «Він продовжить консультуватися з європейськими партнерами з цього питання», – додала прессекретар.

    Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

    Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

    На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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    Теги: Джозеф Байден Європа Північний потік-2
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