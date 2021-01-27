Байден вважає Північний потік-2 «поганою угодою для Європи»

Адміністрація Байдена вивчатиме обмеження, що містяться в законодавстві про оборонну політику

Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу Північний потік-2 невигідно для Європи.

Про це заявила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, повідомляє Reuters.

«Президент все ще вважає, що Північний потік-2 – це погана угода для Європи», – сказала Дженніфер Псакі на брифінгу.

Вона зазначила, що адміністрація Байдена вивчатиме обмеження, що містяться в законодавстві про оборонну політику.

«Він продовжить консультуватися з європейськими партнерами з цього питання», – додала прессекретар.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.