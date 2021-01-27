Чому над палацом Путіна не літає авіація? ФСБ нарешті вигадала пояснення

Палац Путіна охороняє застава прикордонного управління ФСБ

Федеральна служба безпеки РФ пояснила наявність безпольотної зони над палацом, яким ймовірно володіє президент Росії Володимир Путін, «інтересами прикордонної безпеки країни». Зазначимо, палац знаходиться в районі мису Ідокопас Геленджика, що у Краснодарському краї РФ. Про це пише російське видання РБК з посиланням на відповідь ФСБ.

У ФСБ уточнили, що низка країн, які також входять до блоку НАТО, «стали проявляти інтерес до території, де знаходиться застава прикордонного управління ФСБ у Краснодарському краї».

Як відзначили у спецслужбі, безпольотна зона була встановлена наказом Мінтрансу РФ від 24 липня 2020 року, а вже у жовтні 2020 року в експлуатацію ввели адміністративний комплекс застави.

Нагадаємо, 25 січня президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував розслідування про палац в Геленджику у Краснодарському краї.

Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Напередодні Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.