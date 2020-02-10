Одна фантастична історія, яку неможливо уявити в Україні

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це сталося нещодавно...

Мовою оригіналу

Пятница. Вечер. Уютный столик. За окном мороз и ветер, а тут тепло и бокал виски. Лед. Приглушенный свет. И друг, который только вернулся из далекой далекой африканской страны. Ему надо привыкнуть. Он еще мерзнет с непривычки. Ему есть что рассказать. Его история необычна. Она длинна, но стоит того. Ведь где еще вы можете услышать такое. Не в Украине же. И взбодрившись еще одним глотком он начинает свой рассказ.

Это случилось недавно. В той самой далекой африканской стране из которой он только что приехал. Однажды, полиция остановила инкассаторскую машину полиция, за проезд на красный свет. По документам, машина везёт большое для этой маленькой страны количество денег, а по факту в кузове нет денег, но есть труп.

Машину конфисковывают, как вещественное доказательство, и начинают водителя спрашивать - куда делись деньги, и что за труп в багажнике. И, что бы не было голодного бунта в стране, одалживают у иностранцев деньги и раздают африканцам, пока не найдут пропавшие средства.

И тут выясняется, что все не так однозначно. Покойный - это знакомый водителя, которому надоело жить и он сам попросил отвезти себя в пустыню, на торжественные похороны в кругу друзей. Паяльник в его заднице - это последняя воля усопшего, и есть куча свидетелей которые могут это подтвердить. Доверенные ему деньги водитель временно оставил дома в подвале, на время похорон, и из-за того, что полиция продержала его всю ночь в отделении, все деньги из дома украли неизвестные.

Иностранцы, которые пытаются наладить в этой стране борьбу с коррупцией и верховенство права, в шоке наблюдают это все и настаивают на том что бы водитель был наказан и вернул исчезнувшие деньги. Полиция пытается вернуть деньги, дела зависают в африканских судах, и вся надежда что удастся вернуть их через далекую Англию, где у водителя оказалось неожиданно много бизнес партнёров которым он делал денежные переводы подозрительно совпадающие по дням когда население ему сдавало деньги на инкассацию.

Но тут двоюродный дядя водителя становится президентом этой маленькой, но гордой страны. И дела, годами лежавшие без дела, начинают рассматриваться судами в турбо режиме. Оказывается, полиция остановила машину не на красный, а на желтый цвет, и поэтому машину обыскивали неправомерно. Что водителю нужно верить когда он говорит, что временно выложил деньги из машины, и он, честное пионерское, положил бы их все назад - не останови его полиция. А раз полиция остановила его без повода, то они сами и виноваты что деньги пропали. И хватить звонить в Лондон и разыскивать там деньги, а нужно просто вернуть машину водителю. А так же не забыть выплатить ему компенсацию, ведь пропали не только деньги его клиентов - он еще возил в машине свои деньги, и своих друзей футболистов, которые он тоже именно в тот день выложил и потерял по вине полиции.

Иностранцы в полном шоке и бегут к дяде водителя, новому президенту страны, и спрашивают что происходит. Тот разводит руками, говорит вообще даже и не знал что это парень мой племянник, разве всех упомнишь в большой африканской семье. Возможно, он сам, используя дальнее родство, давит на суды, и нужно это прекратить. Вот, поговорите с моим помощником, кстати бывшим коллегой этого водителя.

Помощник первым делом задает иностранцам вопрос: «А вы слышали, что у нас в стране до недавнего времени была коррумпированная полиция, и что они остановили одного честного инкассатора, забрали у него все деньги из машины и подложили вместо них труп?» И гордо рассказывает, как суды успешно расследуют это дело, и уже скоро примут справедливое решение.

Иностранцы просто в ужасе, понимают, что им деньги будут возвращать не те, кто их украл, а снова полу-нищие африканцы из своих налогов, просят африканцев хотя бы принять закон о том, что попытки вернуть деньги будут продолжаться, и что водителю нельзя будет вернуть машину и тем более не будет никаких попыток компенсировать мифический ущерб водителю и его друзьям - футболистам.

И вот в этой африканской стране парламентарии, часть из которых водитель любил катать по городу на своей инкассаторской машине и даже иногда брать деньги лежавшие в кузове, гордо представили новый закон об инкассации. В котором написано, что конфискованную машину возвращать нельзя ни в коем случае - как иностранцы и просили, все условия выполнены.

Дальше в законе написаны некоторые совсем неважные пункты. Что в случае, если африканский суд признал действия полиции неправомерными, водитель не виноват в пропаже денег из машины, и нужно перестать беспокоить его партнёров в Англии и портить ему деловую репутацию. И что ему может быть положена компенсация за конфискованную машину, и пропавшие его личные деньги, размеры которой будут устанавливать те самые друзья водителя которых он катал на инкассаторской машине.

Ну вот такие они африканцы, которые думают что все кругом тупые и только они одни самые умные, и что иностранцы ничего не поймут и продолжать давать им в долг.

Вот такая история. Далекой далекой страны. Мы смеемся. Еще пьем виски. Оно попадает в организм, который смелеет и начинает выдвигать фантастические гипотезы о том, что вдруг такое возможно и у нас. Смеемся. Ведь звучит невероятно. Мы же в Европе. Вокруг в ресторане образованные и умные на вид люди и у нас новый президент-реформатор который искренне хочет привлечь в страну инвестиции и установить тут верховенство права. Который не ворует сам, борется с коррупцией, не даёт поблажек своим друзьям и бизнес партнерам, и который очень уважает наших западных союзников и не даёт своему окружению обманывать их. И даже готов каждому дать по инвестиционной няне если вдруг кто-то еще не понял и захочет заниматься коррупцией.

Как хорошо, что Африка это так далеко...

Джерело: site.ua

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