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    СБУ викрила на хабарах посадовця Харківських тепломереж (фото)

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    СБУ викрила на хабарах посадовця Харківських тепломереж (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Задокументовано, що підозрюваний вимагав 55 тис. гривень з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення

    Служба безпеки України викрила і затримала за одержання неправомірної вигоди службовця міського комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За інформацією спецслужби, службовець разом з колегами із комунального підприємства та чиновниками районних адміністрацій Харкова налагодив систематичне вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Зокрема, задокументовано, що зловмисник вимагав 55 тис. гривень з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці затримали хабарника у його робочому кабінеті під час одержання першого «траншу» у розмірі 20 тис. гривень.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної оборудки.

    Операція з викриття хабарника відбувалася спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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