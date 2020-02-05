СБУ викрила на хабарах посадовця Харківських тепломереж (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Задокументовано, що підозрюваний вимагав 55 тис. гривень з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення

Служба безпеки України викрила і затримала за одержання неправомірної вигоди службовця міського комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби, службовець разом з колегами із комунального підприємства та чиновниками районних адміністрацій Харкова налагодив систематичне вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Зокрема, задокументовано, що зловмисник вимагав 55 тис. гривень з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення.

Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці затримали хабарника у його робочому кабінеті під час одержання першого «траншу» у розмірі 20 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної оборудки.

Операція з викриття хабарника відбувалася спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.