Президентські вибори перетворюються на аукціон небаченої щедрості

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українцям пора подорослішати. І раціонально відповісти на питання, чи хочуть вони змін

Мовою оригіналу

Я гарантирую снижение тарифов на газ в 2 раза. А я гарантирую снижение в 4 раза. А я гарантирую в 8 раз.

Я продлю мораторий на один год. А я продлю мораторий на 3 года. А я, а я, а я продлю его на 5 лет без права переписки.

Аукцион невиданной щедрости начался. Причем, как всегда, наиболее щедры мы в тот момент, когда распоряжаемся чужими деньгами, активами, эмоциями. И если за дешевый газ заплатят не те, кто обещает снизить тарифы, а все граждане Украины, то мораторий на рынок земли оплачивают собственники земли. Прежде всего. И все граждане страны, конечно же, то же, ибо на всех нас влияет недостаток инвестиций и валютных поступлений от экспорта. Но это уже сложная, почти высшая математика.

Фактически же сегодня под парламент призывают прийти людей, у которых нет своей земли, и они должны потребовать, чтобы государство продолжало запрещать продавать землю тем людям, у которых она есть. Справедливость по-украински.

Это можно назвать сезонным обострением. Это можно назвать предвыборным сезоном. Но ничего цензурного не приходит на ум, когда ты понимаешь, что уже 17 лет в Украине действует временным мораторий на рынок земли. Который ввели только для того, чтобы окончательно подготовить законодательную базу. Подготовили. Окончательно. В этой ситуации собственников паев, тех людей, которых лишили их права на распоряжение своей собственностью, могут понять жители хрущевок. Которые тоже живут во временных домах, давно морально и физически устаревших. Просто нет ничего более постоянного, чем временное. И чем больше безалаберность и безответственность чиновников и депутатов, тем дольше длиться временное. А мораторий лишь позволяет депутатам забыть о проблеме, закрыть глаза как маленький ребенок (я ее не вижу, значит ее нет), а чиновникам – продолжать ничего не делать. Мораторий – это поощрение безалаберности, безответственности. Да и коррупции тоже.

Итак, под парламент должны прийти бабушки и студенты с двумя тезисами, которые должны убедить депутатов и телезрителей в том, что мораторий необходим не для того, чтобы продолжали работать коррупционные схемы, а депутаты могли отдыхать, а с целью защитить простого маленького украинца. Первый – мораторий необходим, ведь иначе с 1-го января запуститься «дикий рынок» земли и святую украинскую землю тут же раскупят олигархи, депутаты, китайцы и рептилоиды. И никто не думает, что если бы это было так, то депутаты бы никогда не продляли мораторий. Они же себе не враги. Это не правда. Как это часто бывает с тезисами популистов, которые заявляют, что популизм – это не способ достижения власти, а служение людям (что тоже не правда). Так вот, мораторий действует до принятия закона про оборот земель даже если бы депутаты не продлили его, то он бы оставался в силе, пока сами депутаты не приняли бы закон.

Т е люди, которые выводят бабушек на площадь, врут. Казалось бы, зачем врать, если вы идете за правое дело. Ответ, как говорил классик, додумайте сами. Кстати, они продолжают врать, когда говорят, что и законопроекта еще нет. Ну логично ведь, всего 17 лет прошло, откуда же ему взяться. В общем, это снова не правда. Потому что в парламенте зарегистрировано как минимум три таких. Просто «не на часі». В конце концов, 17 лет ждали, пусть еще подождут.

Продление моратория не влияет на запуск рынка земли, на дикий запуск. Он лишь позволяет обосновать свое бездействие. И вот тут уже легко поверить, почему его так любят продлевать украинские депутаты. Ведь больше чем бездействие украинские депутаты любят коррупционные схемы. А мораторий – это два в одном. Идеальная композиция. Кстати, не про всех депутатов речь. В прошлом году нашлось 69 приличных людей, проголосовавших против мораторий. Посмотрим, сколько их найдется сейчас, перед выборами.

И второе. Второй тезис для плакатов бабушек и студентов. Их призывает протестовать под предлогом того, что население в целом против рынка земли. Прекрасный аргумент. У нас население выступает много против чего. Например против прививок. А дети всегда против стоматологов. Так давайте пусть никто не лечит зубы. Ведь дети против. А может спросим у людей, не посадить ли всех депутатов в тюрьму? Ответ ведь тоже будет однозначным.

Вопрос в том, что если украинцы хотят жить как в Польше, или лучше, чем в Польше, то для этого надо что-то делать. И делать могут не политики, а государственные деятели, ведь политики всегда думают о следующих выборах, а государственные деятели – о следующих поколениях. И никогда никто не поддерживает массово структурные реформы. Потому что это больно. Это неудобно. Это заставляет выходить из зоны комфорта. Когда власти Польши в 90-х провели необходимые изменения, чтобы люди в Польше сейчас жили хорошо, их возненавидели все. Их больше не выбрали. Но поляки сейчас живут хорошо. И именно украинцы ездят в Польшу собирать клубнику, а не наоборот. И в Польше есть рынок земли, а в Украине его нет. Потому что украинские политики, в своей жажде власти, всегда опирались не на то, что надо сделать, а обращались к тому, что понравится людям. Если детей все время кормить только шоколадными конфетами, как им нравится, периодически внося разнообразие Макдональдсом, то здорового человека из него не выйдет. То же самое и с экономикой. И с реформами. Давайте уже определимся, что мы хотим. Жить хорошо или чтобы все было как прежде, как сейчас. Это главный вопрос. Его надо задавать перед тем, как ставить все прочие вопросы о том, поддерживаете ли вы реформы или нет.

Более того, даже сейчас, в сумасшедшем поле украинской социологии, поддержка рынка земли в общественных опросах сейчас не ниже, а иногда и выше, чем других реформ. Приватизация, судебная реформа, медицинская реформа, не говоря уже про реформу Нафтогаза и энерготарифы. Да и во многом эта поддержка или не поддержка определяется тем, как вы поставите вопрос. И уж тем более удивительно, когда спрашивают людей, у которых нет земли.

Украинцам пора повзрослеть. И рационально, во взрослому, ответить на вопрос, хотят ли они перемен. И если да, то может надо сделать тоже самое, что уже сделали успешные люди. Ведь если атлет говорит тебе, что для того, чтобы быть в хорошей форме, то надо правильно питаться и много заниматься спортом, то вряд ли можно добиться того же, просто кушая шоколадные конфеты. Более того, украинцы должны дать право другим украинцам быть взрослыми. И разрешить им наконец самим распоряжаться своей собственностью.

Джерело: блог Сергія Фурси

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