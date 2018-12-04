Андрій Магера: Сьогодні вибори в областях, де введений воєнний стан, можна проводити і без рішення Ради

Андрій Магера Фото: Replyua.net

«Як тепер з цієї ситуації виходити?»

Старий склад Центральної виборчої комісії блокував проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах, мотивуючи це необхідністю додаткових роз’яснень від парламенту. Новому складу комісії ці роз’яснення не потрібні і виборчий процес був «розморожений». Проте звалилась нова напасть – воєнний стан, під час якого вибори проводити, нібито, не можна.

Найближчі вибори до ОТГ призначені на 23 грудня, коли воєнний стан, який введений на місяць, ще буде діяти. ЦВК вже звернулася до тервиборчкомів з нагадуванням, що відповідно до частини першої статті 19 закону «Про правовий режим воєнного стану» в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АР Крим і органів місцевого самоврядування. При цьому комісія визначила, що питання призначення місцевих виборів у 10 областях, де введений воєнний стан, вирішуватиметься суб’єктами їх призначення в порядку, визначеному законодавством України, після припинення чи скасування воєнного стану.

Втім ще є шанс ці вибори провести – президент та кілька нардепів зареєстрували законопроект про внесення змін до статті 28 закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на 23 грудня. Його планується розглянути цього пленарного тижня і таким чином зняти питання щодо виборів до ОТГ. Втім екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що вибори в умовах воєнного стану можна проводити і без ухвалення окремого законопроекту і пояснює чому.

Після введення воєнного стану ЦВК нагадала територіальним виборчим комісіям про заборону проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах 10 областей. Президент, в свою чергу, вніс до Верховної Ради законопроект про врегулювання проведення виборів до ОТГ – і це за 20 днів до виборів. Якщо цей закон приймуть, чи встигнуть територіальні виборчі комісії оперативно поновити роботу і підготуватись до виборів?

З одного боку, строки реєстрації кандидатів вже завершились, з іншого – є постанова ЦВК, яка нагадала територіальним виборчим комісіям у 10 областях, де введено воєнний стан, звернути увагу на положення закону про правовий режим воєнного стану. Чіткої заборони тервиборчкомам проводити вибори від ЦВК не було, але ж ця постанова навіщось приймалась.

Як тепер з цієї ситуації виходити? Я не знаю усіх мотивів президента, який подав законопроект про проведення виборів, але, на мою думку, можна обійтись і без нього. Хоча формально стаття 19 закону про правовий режим воєнного стану забороняє проведення виборів, але обмеження конституційних прав та свобод – це не зовсім предмет регулювання звичайного закону. Правила щодо їхнього обмеження повинні бути прописані на рівні Конституції, а вже безпосередньо механізм – в законі. Стаття 64 Конституції говорить, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути обмежені, а їхнє обмеження допускається в умовах воєнного та надзвичайного стану. Якщо виходити з указу президента про введення воєнного стану, який затверджений законом, то на сьогодні взагалі нема ніяких обмежень, зокрема, виборчих. В указі сказано, що лише «можуть обмежуватися» конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями Конституції. Зокрема 38 статтею – про право громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тому, на моє глибоке переконання, можна проводити вибори на тих територіях, де введений воєнний стан. А законопроект, що подав Порошенко, може хіба привести у відповідність до Конституції закон про правовий режим воєнного стану – щоб не було такої категоричної заборони проведення виборів.

Така логіка діє і щодо президентських виборів? Їх можна проводити за такого воєнного стану?

Так.

Чи вам відомо – в самій ЦВК зараз триває підготовка до виборів в ОТГ?

У мене нема інформації щодо роботи комісії, але, на жаль, є підозра, що на місцях може творитись, що завгодно. Хтось може продовжувати підготовку до виборів, хтось її згортати, хтось звертатись до ЦВК за додатковим роз’ясненням. Я веду до того, що територіальні виборчі комісії на місцях не отримали чіткої вказівки, що їм робити далі.

Якщо теоретично вибори не будуть проводити тільки у 10 областях, чи не стане це потім приводом не визнати дійсними результати місцевих виборів на інших територіях?

Однозначно, ні. Після того, як голосування відбудеться і виборчі комісії встановлять результати виборів, ніхто не може поставити під сумнів волевиявлення відповідних територіальних громад. Звісно, якщо не було порушено принципів виборчого права.

Чому ці вибори просто не відтермінувати за межі воєнного стану?

Я не бачу потреби їх відтерміновувати. Знову ж – в президентському указі нема жорсткої заборони проводити вибори, а є лише згадка про те, що такі обмеження можуть мати місце. Але для дії таких обмежень потрібен ще один указ президента.

Але гіпотетично вибори можуть перенести?

Нема механізму перенесення.

Ну, умовно кажучи, не переносити, а скасувати ці і призначити нові.

Будь-які місцеві вибори мають певні різновиди – чергові-позачергові, перші, додаткові, повторні, проміжні. Щоб призначити окремий вид виборів, мають бути підстави, передбачені законом. На 23 грудня ЦВК призначила ряд перших та додаткових виборів. Для цього вона мала визначені законом підстави – звернення голів облдержадміністрацій. Зараз ЦВК не має навіть гіпотетичних підстав для зупинення виборчого процесу та призначення нових виборів, бо для цього потрібне подання голів ОДА.

Якщо буде політичне рішення, такі подання легко з’являться.

Але ні в Конституції, ні в законі не передбачений механізм призупинення виборчого процесу.

Але ж старий склад ЦВК взагалі блокував проведення виборів в ОТГ через надумані причини.

Але тоді вибори просто не призначали, а не переривали виборчий процес.

Чи може цей місяць воєнного стану вплинути на підготовку до президентських виборів?

Президентська кампанія розпочнеться тільки з 31 грудня, але ніщо не забороняє ЦВК проводити зараз підготовку, перевіряти стан приміщень дільничних та окружних виборчих комісій і тому подібне. І воєнний стан цьому ніяк не заважає.

Чи може Росія використати ці вибори, аби в тестовому режимі організувати кібератаки на сайт ЦВК, на базу даних Державного реєстру виборців?

Виключати такиі спроби не можна. Але мені відомо, що ЦВК спільно з СБУ вживають попередні превентивні акти, аби не було втручання в інформаційну систему «Вибори» і Державний реєстр виборців. Думаю, що ситуація 2014 року ЦВК багато навчила – ми наочно побачили, що треба робити, щоб запобігти подібним речам.

Павло Вуєць, «Главком»