Президент пояснив особливості впровадження воєнного стану в Україні



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Впровадження воєнного стану надзвичайно скоротить час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії, запевнив Порошенко

Воєнний стан в Україні впроваджено для законодавчого захисту дій українських військових, він не обмежуватиме конституційних прав і свобод українських громадян, в тому числі на вибори.

Про це заявив президент Петро Порошенко в ефірі «Свободи слова» на ICTV, повідомляється на сайті глави держави.

«Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму, - ред.). Перша - обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави - з цього починають. Є друга модель - захистити українського воїна законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу», - пояснив Порошенко.

Він додав, що впровадження воєнного стану надзвичайно скоротить час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії.

Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній Раді він також звернувся до спікера Андрія Парубія щодо винесення на голосування питання про призначення дати виборів президента України.

«Я як президент гарантую - вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити», - заявив він.

Як повідомлялося, воєнний стан в Україні запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

У навчальних центрах Збройних сил України 3 грудня розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.

У понеділок силовики встановили блокпости на в’їздах до Вінниці.