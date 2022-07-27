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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Про дефолт «Нафтогазу»

Вчора, 17:37 glavcom.ua
«Нафтогаз» прямо український рекордсмен з дефолтів
фото з відкритих джерел

Треба вже зараз думати, як нам пережити цю зиму

Мовою оригіналу

«Нафтогаз» снова в дефолте. Не первый раз за свою историю. Украинский рекордсмен.

«Нафтогаз» не выплатил платеж по еврооблигациям на сумму порядка 300 млн долларов. И «Нафтогаз» не смог договориться с инвесторами о реструктуризации этой суммы. И оказался в дефолте.

Почему это случилось? Можно, конечно, начать с разрушения реформы корпоративного управления, случившейся более года назад. Но ключевые события, опредилившие дефолт, произошли в последние месяцы. И да, речь идет о плохом управлении. Плохом управлении ожиданиями.

Причем тут ожидания? Потому что речь идет об ожиданиях инвесторов. Инвесторы ждали, что «Нафтогаз» погасит долг. И поэтому, когда компания внезапно вышла с предложением о реструктуризации, жестким предложением, отказались идти на компромисс. Какие глупые инвесторы, скажите вы. Неужели они не знали, что в стране война? Неужели они не слышали, что «Нафтогазу» надо где-то раздобыть миллиарды долларов на закупку газа в хранилища? Неужели они не в курсе, что цена на газ на европейских рынка улетела в космос?

Инвесторы в курсе. Но они ждали платеж и это проблемы не инвесторов, а «Нафтогаза». Такой уж этот мир несправедливый. Или, наоборот, очень справедливый.

Мог ли «Нафтогаз» заплатить? Теоретически, мог. Правда ли, что правительство не разрешило «Нафтогазу» платить, когда сам глава компании очень хотел? Возможно. Но эта та ситуация, которую было легко предсказать. Именно для этого существуют люди, получающие высокую зарплату. Было очевидно, что государство к сентябрю будет проводить реструктуризацию. Ясно и то, что в тот момент, когда государство планирует попросить инвесторов отложить любые выплаты на два года, платеж по долгам гос компании неуместен, потому что тогда уже изменятся ожидания инвесторов в гос долг и государству будет тяжело. Да и в принципе логики не платить во время войны больше, чем платить любой ценой.

Да, с точки зрения «Нафтогаза», возможно, рационально было считать, что им легче выплатить 300 млн долларов сейчас и без проблем получить кредит ЕБРР на миллиард долларов, чтобы получить возможность купить хоть немного газа. Но компания – не сферический конь в вакууме. Об этом должен был думать менеджмент «Нафтогаза». Об этом должны были подумать в правительстве, которое, разогнав наблюдательный совет государственной компании, полностью взяло на себя ответственность за управление. Кто из них больше виноват? Пусть решают сами. Нам не очень интересна игра в перекидывания дефолта «Нафтогаз» а между лицами принимающими решения словно это горячая картошка.

Вывод. Не платеж по долгу «Нафтогаза» был неизбежен. Избежать можно было бы только дефолта. Если бы грамотно и вовремя выстроить коммуникацию с инвесторами. Война – это фактор, который влияет на все. Но даже во время войны можно минимизировать потери.

А что сейчас? «Нафтогаз» в дефолте. Государство скоро осуществить реструктуризацию. И потом «Нафтогаз» опять придет к инвесторам с новым предложением. И, будем надеятся, договорится о реструктуризации, предложив инвесторам условия лучше. И, будем надеятся, его переговорной позиции хватит, чтобы это была реструктуризация, а не погашение. А то совсем обидно будет. Всем, кроме тех, кто недавно купил еврооблигации «Нафтогаза», надеясь на чудо. Еще и потому будет обидно, что, учитывая украинские реалии, слишком много в таком случае будет подозрений и слухов об инсайдерской торговле.

А что с газом? А тут проблема. Главная неприятность дефолта «Нафтогаза», помимо радости в Кремле, в том, что это блокирует сотрудничество с кредиторами. Например, ЕБРР. Что, в свою очередь, лишает «Нафтогаз» возможности купить необходимый для закачки в хранилища газ. А зима близка и она обещает быть очень сложной.

Хотя, учитывая безумные рыночные цены на газ, может, разумно идти по пути резкой экономии. Прикрутить так прикрутить. Да, не комфортно. Но такая это уж зима. Зима, когда школы должны закрыться. Университеты должны закрыться. В квартирах должно стать гораздо холоднее. А ряд бизнесов возьмут паузу или снизят обороты. И надо заметить, что война и ее влияние на экономику позволит резко снизить потребление в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим.

Вариант с ленд-лизом газа пока выглядит фантастическим. Во-первых, сам «Нафтогаз» уже ездил с этим предложением в США. И вернулся с пустыми руками. Во-вторых, дефицит газа в Европе и высокие, даже космические, цены на него. У США нет свобоодного газа в Европе чтобы просто помочь Украине. Тем более, что в США все очень хорошо помнят историю годичной давности. Когда в Украине ломали реформу корпоративного управления «Нафтогаза». И когда гос секретарь США, второй человек в иерархии Вашингтона, был вынужден лететь в Киев и на всех встречах повторять «Нафтогаз» «Нафтогаз» «Нафтогаз». А его не услышали. И может в Киеве о таком быстро забывают. Но вряд ли такое способны забыть в Вашингтоне. И помогать с газом теперь там вряд ли будет сильное желания. А без дополнительного желания, без сверхусилия помочь, в газовом вопросе в этом году вряд ли можно что-то сделать. Но эмоции в Вашингтоне в газовом вопросе теперь явно не помогают Украине.

Так что зима будет длинной, темной и холодной. И это плохая новость. Хорошая – что она не будет катастрофической. Просто будет не комфортно. А потом придет весна. И длинные холодные вечера этой зимы должны помочь нам всем выучить новые уроки. И не забывать их.

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Теги: дефолт газ ЄБРР Нафтогаз України США

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