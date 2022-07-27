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Дефолт «Нафтогазу»: компанія запропонує кредиторам нову угоду

Надія Клочко
Сьогодні, 11:18 glavcom.ua
Дефолт «Нафтогазу»: компанія запропонує кредиторам нову угоду
Державна компанія знову звернеться до кредиторів з проханням про відтермінування виплат

«Нафтогаз» знову проситиме держателів єврооблігацій про відтермінування виплат

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат за умовами, визначеними урядом. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованій у середу, 27 липня.

«Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями. «Нафтогаз» працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. Останній день пільгового періоду за виплатами закінчився у вівторок, 26 липня. Раніше тримачі євробондів «Нафтогазу» відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що компанія повинна була до кінця вівторка виплатити $335 млн тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, «Нафтогаз» повинен був отримати погодження уряду. Компанія стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для «Нафтогазу» та країни у випадку «жорсткого дефолту». Кабмін натомість це погодження не надав, а доручив компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України» означає, що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а відтак уряд своєю забороною на виплату, як заявили у «Нафтогазі», «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».

За даними ЗМІ, відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби «Нафтогазу» сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави, вважають в уряді.

«Нафтогаз України» 11 липня за вісім днів до сплати $350 млн за євробондами звернувся до своїх інвесторів з проханням про реструктуризацію боргу. Компанія постала перед складним вибором: віддати борг кредиторам чи зберегти гроші, щоб потім купити газ для опалювального сезону.

Додамо, що розпочинають процес реструктуризації боргів ще дві державні компанії – «Укренерго» та «Укравтодор». 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нормальне проходження опалювального сезону може опинитися під загрозою зриву. Причина – неможливість ГК «Нафтогаз» власними силами обслужити 12 млн споживачів газу. 

З 1 червня споживачі газу були автоматично переведені на «постачальника останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує НАК «Нафтогаз України».

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Теги: Нафтогаз України дефолт

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