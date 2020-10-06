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    Думки вголос

    Про санкції США проти Деркача

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Про санкції США проти Деркача

    Сім'я Деркача переважно мешкає за океаном, що і робить санкції проти нього такими болючими

    Мовою оригіналу

    Почему так радуют санкции США против Деркача и Ко.

    Парадокс.

    Есть люди, отстаивающие европейские ценности в Украине. А есть люди, которые борются против.

    Вторые называют первых «соросята» и утверждают, что это все агенты влияния и надо все оставить как есть, называя это «суверенностью».

    Против европейского выбора вся эта свора коломойских-дубинских, Деркач и другие русскомирцы.

    А парадокс в том, что люди, отстаивающие европейские ценности в Украине хотят, чтобы Украина жила как в Европе.

    А люди, выступающие за ценности русского мира, хотят, чтобы Украина жила как живет, они тут зарабатывали, но сами при этом жили и семьи свои селили в Европе.

    Вот ведь парадокс.

    Коломойский привык жить в Женеве и только интерес американского правосудия к его персоне вынудил его вернуться в Украину. И он тут страдает, заставляя страдать всю страну.

    Дубинский, этот лидер слуг народа, оказывается немного румын.

    Семья Деркача по большей части обитает за океаном, что и делает санкции против него такими болезненными.

    Не говоря уже о том, что зачастую живут дети всех этих друзей Путина. Как в Украине, так и в России кстати.

    В итоге, каждый хочет как в Европе.

    Но только одни хотят, чтобы в Украине было как в Европе. А вторые понимают, что если в Украине будет как в Европе, то у них не будет денег жить в Европе. Ведь там «навязывают правила», как говорит один известный ресторатор, увязавший свою жизнь теперь с Майбутним Игоря Коломойского. А правила это плохо.

    Парадокс.

    И как приятно, что на каждую хитрую задницу рано или поздно найдется привет от американского правосудия. Потому что хитрые задницы любят доллары. Американскую валюту. И свободно могут себя чувствовать только в районе Ростова. Там американские санкции не страшны. Но все прочее там крайне мрачно. Это их личный парадокс. Хитрых украинских задниц, не дающих изменить страну.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Ігор Коломойський США санкції Андрій Деркач
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