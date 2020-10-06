  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Школи Нью-Йорка закривають на карантин через спалах Covid-19

    • Розсилка
    Школи Нью-Йорка закривають на карантин через спалах Covid-19

    Закривають державні та приватні школи, що знаходяться в районах Бруклін та Квінс

    Із 6 жовтня школи у районах Квінс та Бруклін закривають на карантин через високі показники захворюваності на коронаврус. Відповідний наказ видав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Закривають державні та приватні школи, що знаходяться в районах Бруклін та Квінс, де рівень позитивних випадків перевищує тривідсотковий поріг протягом понад семи днів.

    Нью-Йорк - найбільше місто Америки, де навчається 1,1 мільйона учнів, - єдине велике місто у Сполучених Штатах, яке проводить навчання офлайн цієї осені.

    Багато міст, такі як Чикаго, Х'юстон, Лос-Анджелес, Філадельфія та Маямі, запровадили онлайн-уроки.

    Зазначається, що питання відновлення роботи шкіл стало політизованим напередодні президентських виборів у США, президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб школи знову відкривались, незалежно від рівня захворюваності.

    Як повідомлялося, у США станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 7 679 644 осіб. Померли – 215 032, одужали – 4 895 078 осіб.

    Як відомо, наразі коронавірус виявлено й в президента США Дональда Трампа

     Читайте також: Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад

     

    США школа Нью-Йорк навчання карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies