У світі кількість хворих на коронавірус наближається до 36 млн



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У першій трійці Індія і Бразилія

Лідирують як за кількістю хворих, так і за кількістю померлих США

Кількість хворих на коронавірус у світі станом на ранок вівторка, 6 жовтня, становить 35 701 674 особи. Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 26 870 533 особи одужали, 1 045 953 пацієнти померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували в 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих Covid-19 – у США (7 679 644). Кількість померлих – 215 032, одужали – 4 895 078 осіб.

На другому місці Індія – 6 685 082 інфікованих (103 600 осіб померли та 5 662 490 одужали). На третьому місці Бразилія з 4 940 499 хворими (146 773 смерті від Covid-19 і 4 295 302 одужали).

Нагадаємо, що за добу в Україні зареєстровано 4348 нових випадків Covid-19.