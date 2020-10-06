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    У світі кількість хворих на коронавірус наближається до 36 млн

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    У першій трійці Індія і Бразилія - У світі кількість хворих на коронавірус наближається до 36 млн
    У першій трійці Індія і Бразилія

    Лідирують як за кількістю хворих, так і за кількістю померлих США

    Кількість хворих на коронавірус у світі станом на ранок вівторка, 6 жовтня, становить 35 701 674 особи. Про це повідомляється на сайті Worldometer.

    При цьому 26 870 533 особи одужали, 1 045 953 пацієнти померли.

    Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували в 213 країнах і територіях.

    Найбільша кількість хворих Covid-19 – у США (7 679 644). Кількість померлих – 215 032, одужали – 4 895 078 осіб.

    На другому місці Індія – 6 685 082 інфікованих (103 600 осіб померли та 5 662 490 одужали). На третьому місці Бразилія з 4 940 499 хворими (146 773 смерті від Covid-19 і 4 295 302 одужали).

    Нагадаємо, що за добу в Україні зареєстровано 4348 нових випадків Covid-19.

    США Індія Бразилія коронавірус
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