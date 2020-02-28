Росія отримала право вето на кандидатуру очільника «Нафтогазу»?
Тепер «Нафтогаз» очолить людина, яка буде знати, що зобов'язана своєю посадою Путіну і Ко і має не злити їх, щоб зберегти свою посаду?
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Пишут, что офис президента хочет сменить главы НАК Нафтогаз и не рассматривает кандидатуру Коболева потому что против россияне. Т е русские теперь имеют право вето на кандидатуру главы Нафтогаза и не пропускают тех, кто не согласен идти им навстречу за счет национальных интересов Украины? Русские обиделись на Стокгольм и требуют уволить тех, кто их там поимел? Уволить тех, кто отстаивал интересы Украины. И офис президента Украины выполняет их желания? И хочет уволить тех, кто слишком рьяно отстаивал интересы страны?
Правильно ли понимать, что теперь главой НАК будет человек, который будет знать, что обязан своей должностью Путину и Ко и должен не злить их, чтобы сохранить свою позицию? И как долго тогда глава Нафтогаза будет следовать интересам Нафтогаза, а не Газпрома? И подал бы в Стокгольмский арбитраж такой глава Нафтогаза? Или он скорее бы подписался под контрактом Тимошенко-Путина? И будет готов покупать газ «со скидкой» у Газпрома, которую, скидку, потом вся страна опять будет годами отхаркивать?
Зато можно быть уверенным, что такой глава Нафтогаза не будет требовать себе высокой зарплаты. В Нафтогазе, по крайней мере. А сколько ему будут платить в Газпроме украинских избирателей ведь не волнует…
Прекрасный пример для любого менеджера государственной компании. Главное не злить избирателя своей зарплатой и прогинаться перед русскими. А дальше - твори что хочешь. Убытки компании никого не волнуют. Отстаиваение национальных интересов тоже не в приоритете.
Джерело: блог Сергія Фурси