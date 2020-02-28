  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Росія отримала право вето на кандидатуру очільника «Нафтогазу»?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Росія отримала право вето на кандидатуру очільника «Нафтогазу»?

    Тепер «Нафтогаз» очолить людина, яка буде знати, що зобов'язана своєю посадою Путіну і Ко і має не злити їх, щоб зберегти свою посаду?

    Мовою оригіналу

    Пишут, что офис президента хочет сменить главы НАК Нафтогаз и не рассматривает кандидатуру Коболева потому что против россияне. Т е русские теперь имеют право вето на кандидатуру главы Нафтогаза и не пропускают тех, кто не согласен идти им навстречу за счет национальных интересов Украины? Русские обиделись на Стокгольм и требуют уволить тех, кто их там поимел? Уволить тех, кто отстаивал интересы Украины. И офис президента Украины выполняет их желания? И хочет уволить тех, кто слишком рьяно отстаивал интересы страны?

    Правильно ли понимать, что теперь главой НАК будет человек, который будет знать, что обязан своей должностью Путину и Ко и должен не злить их, чтобы сохранить свою позицию? И как долго тогда глава Нафтогаза будет следовать интересам Нафтогаза, а не Газпрома? И подал бы в Стокгольмский арбитраж такой глава Нафтогаза? Или он скорее бы подписался под контрактом Тимошенко-Путина? И будет готов покупать газ «со скидкой» у Газпрома, которую, скидку, потом вся страна опять будет годами отхаркивать?

    Зато можно быть уверенным, что такой глава Нафтогаза не будет требовать себе высокой зарплаты. В Нафтогазе, по крайней мере. А сколько ему будут платить в Газпроме украинских избирателей ведь не волнует…

    Прекрасный пример для любого менеджера государственной компании. Главное не злить избирателя своей зарплатой и прогинаться перед русскими. А дальше - твори что хочешь. Убытки компании никого не волнуют. Отстаиваение национальных интересов тоже не в приоритете.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Нафтогаз України Андрій Коболєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ