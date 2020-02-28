Росія отримала право вето на кандидатуру очільника «Нафтогазу»?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер «Нафтогаз» очолить людина, яка буде знати, що зобов'язана своєю посадою Путіну і Ко і має не злити їх, щоб зберегти свою посаду?

Мовою оригіналу

Пишут, что офис президента хочет сменить главы НАК Нафтогаз и не рассматривает кандидатуру Коболева потому что против россияне. Т е русские теперь имеют право вето на кандидатуру главы Нафтогаза и не пропускают тех, кто не согласен идти им навстречу за счет национальных интересов Украины? Русские обиделись на Стокгольм и требуют уволить тех, кто их там поимел? Уволить тех, кто отстаивал интересы Украины. И офис президента Украины выполняет их желания? И хочет уволить тех, кто слишком рьяно отстаивал интересы страны?

Правильно ли понимать, что теперь главой НАК будет человек, который будет знать, что обязан своей должностью Путину и Ко и должен не злить их, чтобы сохранить свою позицию? И как долго тогда глава Нафтогаза будет следовать интересам Нафтогаза, а не Газпрома? И подал бы в Стокгольмский арбитраж такой глава Нафтогаза? Или он скорее бы подписался под контрактом Тимошенко-Путина? И будет готов покупать газ «со скидкой» у Газпрома, которую, скидку, потом вся страна опять будет годами отхаркивать?

Зато можно быть уверенным, что такой глава Нафтогаза не будет требовать себе высокой зарплаты. В Нафтогазе, по крайней мере. А сколько ему будут платить в Газпроме украинских избирателей ведь не волнует…

Прекрасный пример для любого менеджера государственной компании. Главное не злить избирателя своей зарплатой и прогинаться перед русскими. А дальше - твори что хочешь. Убытки компании никого не волнуют. Отстаиваение национальных интересов тоже не в приоритете.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»