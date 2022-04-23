Московська церква чесно попередила українців: у великодню ніч будуть провокації

Вже традиційно окупанти попереджають про свої злочини, наперед приписуючи їх самим українцям

Речники Російської православної церкви активно розповсюджують інформацію щодо можливих провокацій у ніч святкування Великодня в Україні. Зокрема з такою заявою виступив у своєму Телеграм-каналі глава синодального відділу з взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

«На превеликий жаль, тривожна інформація про підготовку в Україні до Великодньої ночі провокацій продовжує надходити», - написав близький до Кремля релігійний діяч. Також він добавив, що в Російській православній церкві молитимуться, аби «не допустити трагедії, здатної призвести до численних жертв серед мирних жителів».

Нагадаємо, що з огляду на ймовірні ворожі провокації Міноборони закликає українців бути особливо пильними на Великдень: дотримуватися комендантської години і дивитись богослужіння онлайн. В оборонному відомстві наголосили: ворог не раз демонстрував, що готовий до найжахливіших злочинів, і нагадали, що практично по всій Україні запроваджено нічну комендантську годину.

Раніше міноборони Росії вигадало фейк про те, що «українські націоналісти» нібито готуються обстріляти церкви на території кількох регіонів України.

Традиційно російська пропаганда звинувачує у вчинених загарбниками злочинах українську сторону: так було під час різанини у Бучі, та після обстрілу ракетою «Точка-У» вокзалу у Краматорську.

При цьому ряд видних діячів Російської православної церкви включно з її очільником Кирилом демонстративно підтримують російську агресію в Україні та благословляють окупантів на вчинення військових злочинів. Також РПЦ визнала необхідність «кулічів» з буквою Z, яка стала символом геноциду українців.