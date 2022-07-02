  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
  4. Російські ліберали вважають, що у війні винен Захід
рус
    Думки вголос

    Російські ліберали вважають, що у війні винен Захід

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Легітимність Путіну дав російський народ - Російські ліберали вважають, що у війні винен Захід
    Легітимність Путіну дав російський народ

    Російські еліти не вірять у здатність народу керувати державою

    Мовою оригіналу

    Среди либеральной русской тусовки очень популярна статья одного российского социолога. Который, конечно же, против войны. И надо отдать ему должное, он с этой позицией выступает, что в России нынче чревато.

    И вот он говорит, что в войне виноваты не россияне. Которые по большей части против войны. Но просто боятся. Или просто жертвы пропаганды. Так вот, в войне Путина, по мнению российских либералов, виноват Запад. Хорошо, конечно, что уже не Украина виновата. От обвинения жертвы ушли. Но виноват не российский народ, который просто невинная жертва, а коллективный Запад. Который много лет сотрудничал с Путиным, который многое ему позволял и который вселил в Путина уверенность, что все можно.

    Поразительная способность российских либералов отрицать вину российского народа. Поразительна способность перекладывать с больной головы на здоровую, поразительное отрицание ответственности и ее перекладывание на других. Опасно еще и тем, что не требует раскаяния и искупления грехов после войны. Опять эти коварные властители мира виноваты. Русский народ не виноват. Надо продолжать. С такими мыслями после войны все очень быстро вернется на круги своя. И опять по новой.

    Прошляпил ли Запад Путина? Да. Да что там говорить, даже мы, в Украине, его прошляпили. В 2014 году агрессия России стала для нас неожиданностью. Для большинства из нас. Просто потому что Россия давно перестала быть интересной. Она не рождала смыслов. Там не было новых идей и технологий. Мы не смотрели в ту сторону. К сожалению.

    Так и Запад. И да, западные политики общались с Путиным. Они и с Януковичем общались. Потому что они общаются с легитимными представителями народа. Это народ выбирает им тех, с кем общаться.

    Виноват ли Запад в том, что не идеален и не отказывался от российских денег? Виноват. Но так устроен мир. Финансовые центры мира – на Западе. И туда несут деньги все автократы мира. Так работает система. На этом, в том числе, построена доминация коллективного Запада. И если украинцы или россияне позволяют своей элите зарабатывать деньги не честно, то это проблема россиян или украинцев, а не Запада.

    Виноват ли Запад в том, что прошляпил момент, когда Путин из обычного автократа превратился в бандита с большой геополитической дороги? Да, виноват. Но Запад, как и украинцы, мало обращал внимание на Россию. Отсталая страна бензоколонка. У Запада были другие проблемы последние 20 лет. Должны были предугадать? Опять же, иллюзия, что там сидят какие-то супер гении. Такие же люди. Запад не идеален.

    Мир проспал Путина потому что миру давно не была интересна Россия. Это правда. Но Путин российский президент. И российский народ ему дает легитимность. От имени российского народа Путин творит преступления. И вряд ли российский народ может сам сказать, что ему была не интересна Россия и он не заметил, как превратился в государство фашиста. Это российские процессы. Кто же за ними должен следить? Коллективный взрослый с Запада?

    Российские элиты не верят в способность народа управлять государством. Считают, что демократия выдумка. Повсюду видят заговоры и руку врагов. Парадоксально, но судя по всему также считают российские либералы. Иначе как можно винить Запад в том, что делает русская армия от имени русского народа?

    Почему это опасно? Потому что отрицание вины исключает работу над ошибками. Исключает покаяние. Исключает немецкий путь раскаяния. А значит обрекает нас на возвращение имперского монстра. И единственный способ избежать этого возвращения, с такими элитами и такой оппозицией в России – это распад империи. Которая сама по себе есть зло. Ведь она порождает и такую власть и такую оппозицию.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Надзвичаний і Повноважний Посол України в Японії

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські ліберали вважають, що у війні винен Захід