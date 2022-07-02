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    Політика

    Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

    Посол Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти РФ - Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії
    Посол Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти РФ
    фото із відкритих джерел

    Посол також подякував Сербії за підтримку резолюцій ООН

    Посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Сербії.

    Толкач разом із президентом Національної асамблеї Сербії Івіцею Дачичем і президентом Євроатлантичної ради Сербії Драганом Чормазом взяв участь у відкритті конференції «Місце Сербії в євроатлантичній спільноті» у парламенті країни.

    У своєму виступі представник України зазначив, що його країна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи.

    «Сербія обрала європейський шлях, а значить, ми захищаємо майбутнє Сербії», – підкреслюється у повідомлені.

    Посол також подякував Сербії за підтримку резолюцій ООН, яка засуджує російську агресію проти України, а також за гостинність щодо громадян України, які знайшли прихисток у Сербії.

    Водночас Володимир Толкач закликав сербську сторону приєднатися до санкцій проти Росії, а також посилити спільні зусилля щодо зупинення агресора, який становить загрозу для об'єднаної Європи.

    Нагадаємо, американська компанія Nvidia припинила в Росії продавати та продовжувати ліцензії на своє програмне забезпечення. Тепер проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп'ютерів «Сбербанку», «Яндекса» та МТС.

    Раніше повідомлялося, що економіка Росії за місяць почала набирати темпи падіння. За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні.

    Також лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

    Російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

    Тим часом Росія допустила дефолт щодо євробондів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії