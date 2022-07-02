Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

Посол також подякував Сербії за підтримку резолюцій ООН

Посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Сербії.

Толкач разом із президентом Національної асамблеї Сербії Івіцею Дачичем і президентом Євроатлантичної ради Сербії Драганом Чормазом взяв участь у відкритті конференції «Місце Сербії в євроатлантичній спільноті» у парламенті країни.

У своєму виступі представник України зазначив, що його країна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи.

«Сербія обрала європейський шлях, а значить, ми захищаємо майбутнє Сербії», – підкреслюється у повідомлені.

Посол також подякував Сербії за підтримку резолюцій ООН, яка засуджує російську агресію проти України, а також за гостинність щодо громадян України, які знайшли прихисток у Сербії.

Водночас Володимир Толкач закликав сербську сторону приєднатися до санкцій проти Росії, а також посилити спільні зусилля щодо зупинення агресора, який становить загрозу для об'єднаної Європи.

Нагадаємо, американська компанія Nvidia припинила в Росії продавати та продовжувати ліцензії на своє програмне забезпечення. Тепер проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп'ютерів «Сбербанку», «Яндекса» та МТС.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії за місяць почала набирати темпи падіння. За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні.

Також лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

Російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

Тим часом Росія допустила дефолт щодо євробондів.



