Кількість заражень Covid-19 у світі перевищила 138 млн

Найбільше заражень Covid-19 у США, Індії та Бразилії

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок 15 квітня склала 138 млн 259 тис. 810, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 972 тис. 617, одужали понад 110 млн осіб.

До країн з 10 млн та більше заражень Covid-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 31 млн 421 тис.325 інфікованих COVID-19, зафіксовано 564 тис. 402 летальні випадки, вилікувалися понад 24 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків Covid-19 з початку пандемії склало 14 млн 74 тис. 564, кількість померлих – 173 тис. 123, одужали понад 12 млн людей.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 673 тис. 507 хворих, з них померли 361 тис. 884 людини, вилікувалися понад 12 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок четверга 383,0. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 738 осіб, Індії – 125, Бразилії – 1 тис. 694.

Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.