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    Захід оцінив стриманість України на тлі провокацій РФ – Держдеп США

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    Західні країни підтвердили свою підтримку суверенітету України - Захід оцінив стриманість України на тлі провокацій РФ – Держдеп США
    Західні країни підтвердили свою підтримку суверенітету України
    Фото з відкритих джерел

    Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною

    Західні партнери оцінили стриманість України на тлі провокацій і агресивних дій з боку РФ. З-поміж них – США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс за підсумками зустрічі представників країн-членів НАТО у Брюсселі, пишуть fakty.com.ua.

    «Вони підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінили її стриманість перед обличчям російських провокацій, зокрема перед нарощуванням військового потенціалу, підбурювальною риторикою і частішими нападами на лінії зіткнення», – зазначив Нед Прайс.

    Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною.

    Нагадаємо, українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України:

    • Це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру.

    • Може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

    • Провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей..

    РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

    13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

    Теги: США Путін ЦРУ Україна
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