Захід оцінив стриманість України на тлі провокацій РФ – Держдеп США

Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною

Західні партнери оцінили стриманість України на тлі провокацій і агресивних дій з боку РФ. З-поміж них – США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс за підсумками зустрічі представників країн-членів НАТО у Брюсселі, пишуть fakty.com.ua.

«Вони підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінили її стриманість перед обличчям російських провокацій, зокрема перед нарощуванням військового потенціалу, підбурювальною риторикою і частішими нападами на лінії зіткнення», – зазначив Нед Прайс.

Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною.

Нагадаємо, українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України:

Це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру.

Може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

Провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей..

РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.