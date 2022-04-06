Що мають запам'ятати українці, коли завершиться ця війна

Росія вже не вперше намагається знищити Україну

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«Фашисты будущего будут называть себя антифашистами»: то ли говорил, то ли не говорил Уинстон Черчиль. Может просто подумал. Так или иначе, эта фраза оказалась поистинне пророческой.

Ведь «денацификаторы» пишут статьи, которые заставили бы завидовать самого Гебельса, прямо признаваясь в планировании геноцида и которые не только пахнут как фашизм, не только выглядят как нацизм, но и являются чистым откровенным воплощением классического фашизма. И никто этого не скрывает.

Представляете себе картину, как идеологи третьего рейха пишут статью о том, что нет лучшего способа решить проблему нацизма в Европе чем концлагеря для евреев? Трудно. А эти пишут. Откровенно. Открыто. Об этом заявляют мелкие глашатаи и целые бывшие президенты, выпадающие из алкогольной спячки и откровенно заявляющие о важности решения «украинского вопроса».

Когда началась эта война, то впервые мир стал черно белым. Стало просто невозможно перепутать добро и зло. Но парадокс в том, что зло само еще и бьет себя в грудь, доказывая, что оно зло. Не только своими преступлениями, которые кричат о геноциде. Но и следующие за этим заявления уполномоченных представителей зла о том, что эти преступления осознанные. Для тех, кто сомневался.

Мы привыкли называть рашистов «откровенными фашистами». Имея ввиду, что их поступки говорят сами за себя. Но мы имеем дело действительно с откровенным режимом, который честно, открыто, откровенно признается в том, что они несут ужас и смерть. Откровенный палач, устраивающий геноцид. Откровенный насильник, который куражиться над своей жертвой. Откровенный убийца, который с улыбкой признается в своем преступлении.

Как это обьяснить? Это ведь опять не логично. Не рационально. Не здорово? И если пригнанные ими солдаты просто по натуре своей звери и если бы им позволили, они бы творили такое и в поселках за Уралом, то как обьяснить откровенную публичную позицию людей от власти?

Может все просто. Может это откровения от бессилия?

Они делают это с Украиной не в первый раз. Голодомор, репрессии, миллионы смертей. Это было уже множество раз в истории. Просто первый раз Украина оказалась готова. В первый раз жертва смогла дать отпор насильнику. В первый раз у нас оказалось свое государство.

И это так злит палача. Потому что он привык издеваться над теми, кто не может дать сдачи. И если бы не два Майдана, если бы не украинское общество, опора государства, если бы не полноценная независимость, если бы не помощь друзей государства, мы бы не могли дать сдачи и в этот раз.

И может поэтому фашист так откровенен. От злобы бессилия. Когда он понял, что опоздал? Что уже никогда ему не позволят решить украинский вопрос? Что он может делать больно, он может бить, может заставить страдать, но уже не сможет подчинить. И тут он выплескивает наружу всю ту ненависть, копившуюся годами. Куражится своими преступлениями, стремясь запугать и достать хоть так свою жертву. Свою бывшую жертву.

Евреи говорят «никогда снова». Сказали это после ужасов Холокоста. И чтобы этого не повторилось сформировали свое сильное государство. Украинцы создали государство и вдруг увидели, что это помогает сказать то самое «никогда снова». От лица живущих украинцев. И от лица миллионов тех, кого лишили жизни в 20 веке.

Никогда. Снова. И каждый новый раз мы будем еще лучше готовы.

Джерело: блог Сергія Фурси

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