Cтрашні кадри після обстрілу Дніпропетровщини (фото, відео)

Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу

Учора рашисти завдали удару по промислових об’єктах області

Вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об'єктів у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². Станом на ранок її вже ліквідовано. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Також на сторінці рятувальники показали фото та відео з ліквідації пожежі.

Постраждалих внаслідок обстрілу та пожежі немає.

На місці працювали 46 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

«Ще одне влучання – у Синельниківський район. Ракети вдарили по території нафтової бази. Її знищено. Внаслідок цього, сталася пожежа в екосистемі, яку оперативно ліквідували», – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня окупанти завдали авіаудару по нафтобазі і заводу на Дніпропетровщині.

Станом на ранок пожежу загасили, постраждалих немає.