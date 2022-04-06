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    Події в Україні

    Cтрашні кадри після обстрілу Дніпропетровщини (фото, відео)

    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу - Cтрашні кадри після обстрілу Дніпропетровщини (фото, відео)

    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу

    фото: ДСНС

    Учора рашисти завдали удару по промислових об’єктах області

    Вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об'єктів у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². Станом на ранок її вже ліквідовано. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Також на сторінці рятувальники показали фото та відео з ліквідації пожежі.

    Постраждалих внаслідок обстрілу та пожежі немає.

    На місці працювали 46 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

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    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу. фото: ДСНС
    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу. фото: ДСНС
    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу. фото: ДСНС
    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу. фото: ДСНС
    Загорілися резервуари з мазутом, також окупанти знищили нафтобазу. фото: ДСНС

    «Ще одне влучання – у Синельниківський район. Ракети вдарили по території нафтової бази. Її знищено. Внаслідок цього, сталася пожежа в екосистемі, яку оперативно ліквідували», – повідомили в ДСНС.

    Нагадаємо, у ніч на 6 квітня окупанти завдали авіаудару по нафтобазі і заводу на Дніпропетровщині.

    Станом на ранок пожежу загасили, постраждалих немає.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна завод рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Cтрашні кадри після обстрілу Дніпропетровщини (фото, відео)