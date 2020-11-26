Піар на грошах Covid-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують

Поки українці сперечаються, чи варто було скеровувати 35 мільярдів з Covid-фонду на дороги, на них піариться не лише президент, але й соратники його колишнього бізнес-партнера Коломойського

«Новими дорогами швидкі доправлятимуть хворих до лікарень», - сказав у нещодавньому інтерв'ю провідним українським телеканалам президент України Володимир Зеленський. Так він відреагував на критичне запитання, чому левова частка 66-мільярдного фонду з протидії пандемії COVID-19 витрачається на будівництво доріг. Таке саме обґрунтування містить і пояснювальна записка до законопроєкту, яким у червні вносилися зміни до держбюджету на 2020 рік щодо виділення на дороги 35 мільярдів гривень з «ковідного» фонду.

За рахунок цих коштів частково вже цього року прискорено реалізовуються проєкти, фінансування яких передбачалося лише 2021 року. Зокрема, йдеться про ремонт і будівництво доріг в рамках програми Зеленського «Велике будівництво». Депутати, виділяючи гроші на прискорення будівництва і ремонту доріг, аргументували, що це потрібно для «своєчасного надання медичної допомоги населенню», а також для »можливості його широкого тестування на наявність коронавірусу».

Дороги є, кисню і тестів нема

З допомогою хворим поки ситуація доволі невтішна. В лікарнях по всій країні бракує оснащення, передовсім для забезпечення кисневої підтримки хворих. Півмільярда на кисневі концентратори уряд виділив лише у жовтні. Як правило, від замовлення дефіцитного нині медобладнання до його отримання проходить кілька місяців. Не раніше кінця грудня до державних лабораторій має надійти і обладнання, яке дозволить подвоїти обсяги щоденного тестування на COVID-19 до ста тисяч тестів на добу , що МОЗ називає достатнім для контролю пандемії показником.

Поки наростає критика на адресу міністерства охорони здоров'я України за зволікання з протидією пандемії, затримок із освоєнням «дорожних» мільярдів з «ковідного» спецфонду бюджету немає. Президент регулярно відкриває нові мости або відремонтовані дороги у регіонах. Обласні держадміністрації або громади, очолювані представниками «Слуги народу», як свідчать дані закупівель у системі Prozorro, напередодні місцевих виборів масово замовляли постери, банери, наклейки, прапори і значки з рекламою президентського проекту «Велике будівництво». «Ковід пройде, а дороги залишаться», - такий лейтмотив багатьох схвальних відгуків у коментарях на спеціально створеній сторінці «Велике будівництво» у мережі Facebook. Майже щодня на цій сторінці, синхронно зі сторінкою «Укравтодору», з'являються професійні відеоролики, ефектно зняті за допомогою квадрокоптерів, про перебіг ремонту доріг у різних регіонах.

Не лише президентський піар

«Знайомтесь, Копанський перевал!», - так підписане оприлюднене 23 листопада на сторінці «Великого будівництва» відео з висоти пташиного польоту, на якому автівки снують серпантином гірської дороги посеред осіннього карпатського лісу. Як з'ясувала DW, це відео, як і багато інших рекламних роликів, використовується не лише у президентській PR-кампанії. 22 листопада воно було оприлюднене з корпоративним графічним оформленням на сторінці компанії «ПБС», яка і відремонтувала дорогу на замовлення «Укравтодору». Водночас, синхронно теж саме відео стало ширитися мережею і з зовсім іншим графічним оформленням - із символікою партії «За майбутнє».

«#За_майбутнє варто боротись!», - із таким слоганом майже щодня на своїй сторінці оприлюднює відео відремонтованих доріг, оформлене у партійному дизайні, депутат Івано-Франківської облради від партії «За майбутнє», колишній народний депутат Верховної Ради Олександр Шевченко. Він, вочевидь, неформально контролює компанію «ПБС», хоча номінальною власницею за документами є Іванна Непик - директорка фірми «Галичина-Цукор», власницею якої, своєю чергою, є дружина Шевченка Тетяна. Регіональні ЗМІ називають Непик колишньою співробітницею курорту «Буковель».

Шевченко називає фірму «ПБС» «буковелівською», він при цьому є співввласником гірськолижного курорту «Буковель» у Карпатах, разом зі своїми багаторічними партнерами - лідером «За майбутнє» бізнесменом Ігорем Палицею, а також оліграхом Ігорем Коломойським. Разом з бізнес-партнерами Шевченко донедавна розбудовував партію «Укроп», однак напередодні минулих президентських виборів ця політиччна сила фактично згорнула свою діяльність. Партійці «Укропу» на минулих виборах до Верховної Ради на Франківщині балотувалися переважно від «Слуги народу», зокрема депутатами стали експомічник Шевченка і ексдепутат облради від «Укропу». Творець «Слуги народу» Володимир Зеленський та мільярдер Ігор Коломойський були багаторічними партнерами по медіа-бізнесу.

«Слуга народу» поступається Прикарпаттям

На місцевих виборах у жовтні цього року шляхи колишніх «укропівців» і президентської партії формально розійшлися. Однак бюджетні мільярди, залучені у «Велике будівництво» Зеленського, у «базових» західноукраїнських регіонах колишнього «Укропу» - на Волині і Прикарпатті - на відміну від решти України працювали на рейтинг нового проекту Палиці і Шевченка - «За Майбутнє». Дорожня фірма «ПБС», яку пов'язують з Олександром Шевченком, як засвідчив аналіз контрактів у системі Prozorro, за 2020 рік отримала від структур «Укравтодору» рекордні підряди на ремонт доріг на загальну суму у майже 11 мільярдів гривень, передовсім на Івано-Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області і на Волині. Більше за «ПБС» держзамовлень цього року отримав лише багаторічний лідер ринку дорожного будівництва - одеська компанія «Автомагістраль-Південь», серед лідерів і українська дочка турецької Onur Group.

Кошти »ковідного» фонду дозволили »ПБС» напередодні місцевих виборів прискорити реалізацію низки контрактів. Зокрема, на ремонт згаданої вище траси Н-09 Мукачево-Львів, де «буковелівська» фірма є ключовим підрядником, на її ділянки було виділено близько півмільярда гривень зі спецфонду. Ще близько мільярда з цих коштів отримали інші підрядники.

Як свідчать пости на Facebook, Олександр Шевченко перед виборами регулярно зустрічався з жителями громад, в яких «ПБС» за бюджетні кошти ремонтує дороги, і закликав голосувати за місцевих «господарників» від «За майбутнє». Будівельна техніка «ПБС» оздоблена, як свідчать фото у соцмережах, одночасно символікю «Великого будівництва» і партії «За майтутнє». Сюжети про відкриття відремонтованих доріг з коментарями Шевченка виходять, зокрема, на телеканалі «1+1», бенефіціаром якого є Ігор Коломойський. Зрештою, зокрема, на Івано-Франківщині нова партія Палиці-Шевченка здобула на виборах до облради у жовтні 15,5 відсотка голосів, майже вдвоє випередивши президентську «Слугу народу».

Ударне освоєння бюджетних коштів

У рік місцевих виборів бюджетні гроші з «ковідного» спецфонду виділялися «ПБС» у «турборежимі». Наприклад, 14 липня «буковелівська» компанія підписала з івано-франківським управлінням «Укравтодору» контракт на 1,2 мільярда гривень на ремонт ділянки траси Р-24 Татарів-Косів-Коломия. Спершу угодою передбачалося, що ПБС отримає 2020 року лише 49 мільйонів гривень бюджетних коштів, а решту - наступного року. Однак, як засвідчив аналіз документації у системі Prozorro, до листопада з «ПБС» було укладено 11 додаткових угод, якими асигнування з держбюджету цього року було збільшено до 342 мільйонів гривень.

Левова частка доріг, які ремонтує «ПБС», веде з різних напрямків до курорту «Буковель». Отримуючи мільярди з державного бюджету і ремонтуючи дороги, «ПБС» активно готується і до лижного сезону. За даними бази митних декларацій ImportGenuis, ця «буковелівська» фірма крім дорожньої техніки у другому півріччі активно купувала в Австрії обладнання для будівництва нового 6-крісельного витягу, а також для штучного осніження лижних трас.

Тим часом у телеефірах «1+1» лідер «За майбутнє» Ігор Палиця гостро критикує владу за використання коштів «ковідного» фонду держбюджету на будівництво доріг. За словами Палиці, гроші треба було не забирати у хворих, а… надрукувати.

Джерело: Deutsche Welle