Міністр юстиції обіцяє, що антикорупційний контроль за суддями буде збережений



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Міністр юстиції України Денис Малюська

Дія норм антикорупційного законодавства буде відновлена, заявив глава міністерства юстицію

Міністр юстиції України Денис Малюська прокоментував рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства. За словами міністра, він уважно вивчив усі 22 сторінки рішення і прийшов до висновку, що «новини погані, але могло бути і гірше».

Про це Малюска написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не дивлячись на рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування Конституційний суд України не відміняв саме електронне декларування або кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Так само залишився діяти і електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежений», – написав він.

За словами глави Мін’юсту, чинна влада і експертне співтовариство досить швидко розроблять законопроєкт, яким буде обмежено (або взагалі виключено) вплив НАЗК на суддів.

«Ймовірно, судді отримають свій окремий механізм контролю за станом та витратами, який не поступатиметься НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережений. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено. Декларування недостовірної інформації (або недекларування) доведеться карати більш м'яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючих змін не відбудеться», – резюмував міністр.

Зазначимо, заступник голови Конституційного суду виступив проти рішення щодо е-декларацій.

До слова, за інформацією ЗМІ, голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до реєстру декларацій.

У середу ввечері, 28 жовтня, Конституційний суд оприлюднив рішення про скасування статті про недостовірне декларування.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного суду поскаржились Зеленському на тиск з боку антикорупційних органів.

Напередодні НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.