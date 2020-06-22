  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Своїми популістичними рішеннями Зеленський лише стимулює корупцію в Україні

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Своїми популістичними рішеннями Зеленський лише стимулює корупцію в Україні

    Дороги - це не реформи. А в рік кризи і рекордного дефіциту бюджету - це ще і символізує відсутність здорового глузду

    Мовою оригіналу

    Укрзализниця теряет менеджеров. Почему? Потому что они не согласны с понижением зарплаты. И народ может сказать, что пусть валят. Неблагодарные. Захотели высоких зарплат. Пусть работают на зарплату джуниора из ИТ и благодарят за оказанную честь.

    Но разумнее было бы задаться вопросом, почему обычные украинские управленцы не уходят? Может потому, что их вообще не интересует официальная зарплата? А если так, то логично задать следующий вопрос - «почему?». И пока украинцы не ответят сами себе на этот вопрос, до тех пор украинцы останутся бедными.

    И пока президент предпочитает популистические решения, снижая зарплату менеджменту, он будет только стимулировать коррупцию в Украине. И да, разрушить реформу корпоративного управления легко, как и откатить назад любую реформу, ибо система охотно возвращается в исходное привычное состояние. Но как президент, так и народ, должны ответить себе на вопрос - если вы хотите вернуть «все как было», то значит вас все устраивает? И к чему тогда весь этот бред с новыми лицами было городить? К чему были антикоррупционные лозунги, если действия стимулируют коррупцию?

    И о каких таких масштабных реформах все время говорят в офисе президента, на реализацию которых не хватит и 4-х президентских сроков, если главная задача сводится к «законсервировать как было»? Что это за героические реформы? Почему о них никогда не говорят?

    Мы знаем, что президент воспринимает Нацбанк как своих врагов. Мы знаем, что президент делает все, чтобы разрушить реформу корпоративного управления и выгнать надоедливых иностранцев. Это ведь просто - снижаешь им зарплату, люди аплодируют, крепкие хозяйственники занимают освободившиеся места, все довольны. Это про антиреформы. А про реформы? Неужели президент - это просто материализация идей украинских коррупционеров?

    Мы не знаем, что президент считает реформами. И на что ему необходимо то ли 2, то ли 4 срока. Но хотелось бы узнать. Чтобы быть готовым.

    И да, дороги - это не реформы. А в год кризиса и рекордного дефицита бюджета - это еще и про отсутствие здравого смысла. Это как будто мужа и жену уволили с работы и они не знают, чем будут кормить своих детей через полгода, но они решают, что теперь как раз время сделать дорогой ремонт. На котором строители украдут 30 процентов денег, а сам ремонт будет финансироваться за счет кредита от соседа.

    Так что да, какие реформы замыслил президент? Очень хотелось бы знать. И очень бы попросили не ломать, то что уже построили.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    реформа дороги зарплата корупція в Україні Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Велимовський
    Анатолій Велимовський

    Журналіст, письменник

    Олексій Давиденко
    Олексій Давиденко

    Політик

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Роман Офіцинський
    Роман Офіцинський

    Доктор історичних наук

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ