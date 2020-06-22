Своїми популістичними рішеннями Зеленський лише стимулює корупцію в Україні

Дороги - це не реформи. А в рік кризи і рекордного дефіциту бюджету - це ще і символізує відсутність здорового глузду

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Укрзализниця теряет менеджеров. Почему? Потому что они не согласны с понижением зарплаты. И народ может сказать, что пусть валят. Неблагодарные. Захотели высоких зарплат. Пусть работают на зарплату джуниора из ИТ и благодарят за оказанную честь.

Но разумнее было бы задаться вопросом, почему обычные украинские управленцы не уходят? Может потому, что их вообще не интересует официальная зарплата? А если так, то логично задать следующий вопрос - «почему?». И пока украинцы не ответят сами себе на этот вопрос, до тех пор украинцы останутся бедными.

И пока президент предпочитает популистические решения, снижая зарплату менеджменту, он будет только стимулировать коррупцию в Украине. И да, разрушить реформу корпоративного управления легко, как и откатить назад любую реформу, ибо система охотно возвращается в исходное привычное состояние. Но как президент, так и народ, должны ответить себе на вопрос - если вы хотите вернуть «все как было», то значит вас все устраивает? И к чему тогда весь этот бред с новыми лицами было городить? К чему были антикоррупционные лозунги, если действия стимулируют коррупцию?

И о каких таких масштабных реформах все время говорят в офисе президента, на реализацию которых не хватит и 4-х президентских сроков, если главная задача сводится к «законсервировать как было»? Что это за героические реформы? Почему о них никогда не говорят?

Мы знаем, что президент воспринимает Нацбанк как своих врагов. Мы знаем, что президент делает все, чтобы разрушить реформу корпоративного управления и выгнать надоедливых иностранцев. Это ведь просто - снижаешь им зарплату, люди аплодируют, крепкие хозяйственники занимают освободившиеся места, все довольны. Это про антиреформы. А про реформы? Неужели президент - это просто материализация идей украинских коррупционеров?

Мы не знаем, что президент считает реформами. И на что ему необходимо то ли 2, то ли 4 срока. Но хотелось бы узнать. Чтобы быть готовым.

И да, дороги - это не реформы. А в год кризиса и рекордного дефицита бюджета - это еще и про отсутствие здравого смысла. Это как будто мужа и жену уволили с работы и они не знают, чем будут кормить своих детей через полгода, но они решают, что теперь как раз время сделать дорогой ремонт. На котором строители украдут 30 процентов денег, а сам ремонт будет финансироваться за счет кредита от соседа.

Так что да, какие реформы замыслил президент? Очень хотелось бы знать. И очень бы попросили не ломать, то что уже построили.