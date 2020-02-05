Сюрприз 0,888. Як Дмитро Дубілет українців рахував

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Хто винен людям в тому, що вони повірили, що «смотрящий» від Коломойського може бути чимось більшим, ніж просто «смотрящим» від Коломойського?

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Сюрприз 0,888

Какой сюрприз. Светоч нации, надежда миллениалов, министр, который готов работать почти бесплатно и не претендует на деньги налогоплательщиков (после того, как Приватбанк стоил украинским налогоплательщикам 5,5 млрд долларов может себе позволить) оказался банальным двоечником, который не успел сделать лабораторную. И просто умножил на 0,888. Вот теперь и получили перепись населения. И действительно, социологи не нужны. Если есть калькулятор. А если есть эксель…

И люди в шоке. Как так, как он мог. Такой молодой и талантливый. И котиков любит. И тут на тебе. Дубилет, сын Дубилета. Надежда и опора. Такой молодой и перспективный министр-няшка, почти как Хомутынник 10 лет назад. Так хотели, так видели в нем будущего премьер-министра. Особенно Игорь Валерьевич, спал и видел. И мечтал. И вот теперь забрали мечту у человека. Или еще нет? Не забрали?

Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Кто виноват людям в том, что они поверили? Только они сами. Потому что поверили, что смотрящий от Коломойского может быть чем-то большим, чем просто смотрящим от Коломойского. Потому что готовы поверить тому, кому верить нельзя априори. Тому, кто был в менеджменте Приватбанка в тот момент, когда этот менеджмент активно помогал Коломойскому и Ко выводить деньги из банка. Был членом правления, которое принимает все основные решения. Но подумаешь, 5,5 млрд долларов. Их не жалко. Главное что милый парень зарплаты высокой не просит. А Приват то дело старое. Мало ли. Может он непричем. Ведь он был всего лишь членом правления банка и сыном главы правления. Ну не видел он. Он просто клепал свое прекрасное ИТ. И не замечал. И даже дома не спрашивал у папы, зачем существует департамент, куда идут все деньги и который занимается только обслуживанием бизнеса акционеров. Да и потом, когда весь менеджмент Приватбанка занялся Монобанком он не задавал вопросов своим друзьям. Ну кто такое будет обсуждать. Ясное дело. Не интересно. А все это было в прошлом. И светлый облик Димы Дубилета не задевало.

В Украине нет института репутации. Увы. И человек, который давно стал бы не рукопожатным в Британии или США, в Германии или Швеции, вдруг может стать министром в Украине. Под аплодисменты молодых и продвинутых. И кто потом виноват? Кто виноват в украинской бедности кроме самих украинцев? Если люди сами дают право негодяям быть главными. Если люди верят лицемерам. Если охотно слушаются посипак олигархов. Какой еще результат мы могли бы получить? Если молодежь смеется над пенсионерами, которые верят в святую Юлю, борющуюся с олиграхатом, даже если на Юле наряд стоит дороже, чем пенсия всех пенсионеров в зале, то сами пенсионеры могут смеётся над молодежью, которая верит автору гениальной переписи населения даже несмотря на то, что все налогоплательщики заплатили 5,5 млрд долларов за его предыдущие труды? И кто тут умнее? В чем принципиальная разница? Разве что в технологии продажи?

Да, они умеют продавать. Бывший менеджмент Привата прекрасно знает, как работать в рознице. Они были лучшими. Они продавали Приват, сейчас они продают Монобанк и образ Дмитрия Дубилета. Но черт возьми, надо же думать. Своей головой. Такой светлой.

А теперь вот сюрприз 0,888. И это мы еще дешево отделались. Если дойдет. Потому что от этой переписи ни холодно ни жарко. Не больно. А может быть больнее. И дороже.

И да, интересно, что по этому поводу думает Лиза Богуцкая? Хотя черт, для этого ей надо начать думать.

Интересно, что покажет 1+1. Не может же этот канал пройти мимо? Они ведь так любят мокнуть правительство грантоедов.

И неужели ничего не скажет Дубинский? И все ведущие телеграмм каналы страны? Неужели Темный рыцарь промолчит? Пройдет мимо такого шанса?

Какой сюрприз. Такой же, как и сюрприз 0,888.

Джерело: блог Сергія Фурси

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