Помножили дані Держстату на 0,888: Дубілета запідозрили у маніпуляціях в переписі населення графіка



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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет нещодавно оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України

Оцінки міністра дивно корелюються із даними офіційної статистики

Електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики.

Громадська організація «Український центр громадських даних» зазначає, що оцінки міністра дивно корелюються із даними офіційної статистики.

Експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики.

Вікова і статева піраміда Дубілета, г рафіка клікабельна

Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Тоді експерти спробували самі сформувати віково-статеві групи. Для цього дані Держстату за кожним віком (0, 1, 2, 3 роки і так далі) помножили на 0,888. Результати округлили до сотень, підсумовували – і отримали ті ж дані, що і у Дубілета.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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