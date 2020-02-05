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    Минулого тижня народилися 200 одеситів

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    Минулого тижня народилися 200 одеситів

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 200 немовлят, серед яких чотири пари близнюків.

    Кількісна перевага на минулому тижні залишилася за новонародженими хлопчиками - на світ з'явилися 103 малюки. Також за тиждень побачили світ 97 маленьких одеситок.

    Лідерство за кількістю народжених дітей минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, де з'явилися на світ 67 малюків.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

    До слова, після проведення електронного перепису населення України стало відомо, скільки людей мешкає на Одещині.

    Також нагадаємо, що наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електроннийпро що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

     Читайте також: Перепис населення: у вільній частині України мешкає 37 мільйонів громадян
    перепис населення населення Дмитро Дубілет
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