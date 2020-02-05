Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР



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Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет відповів на звинувачення в фальсифікації електронного перепису населення

Напередодні з’явилась інформація, що проведений Дубілетом перепис населення міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет назвав фейком звинувачення на свою адресу в маніпуляціях із електронним переписом населення. Про це на своїй сторінці в соцмережах написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

«Отже, головна сенсація полягає в тому, що дані по віковій структурі за даними Оцінки і за даними Держстату майже збігаються. «Експерти» розділили числа вікових структур один на одного і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові - від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані», - зазначив міністр.

Він запевнив, що ніякої сенсації в цьому немає і процитував при цьому свій же пост з результатами Оцінки. А також нагадав, що оцінка проводилася трьома методами. Всі три дали однаковий результат.

«Ми взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Потім ми екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Соціологи називають такий графік «ялинкою»…Цю ялинку ми взяли відразу з двох джерел: дані Держкомстату та дані державних реєстрів. На щастя, ці дві ялинки збіглися практично повністю. До речі, коли ми виявили це збіг, ми почали танцювати від радості», - процитував Дубілет свої слова з пресконференції 23 січня.

На питання, чому дані «ялинки» за даними Держстату і за даними, отриманими з електронних реєстрів, майже повністю збіглися, Дубілет відповів: «Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується - Держстат відображає це в своїй ялинці. Незрозуміло, навіщо підносити, як сенсацію те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології».

Щодо того, хто стоїть за поширенням інформації, міністр заявив, що у нього є дві версії.

«Одна з версій полягає в тому, що фейк разгоняють люди, чиї схеми на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію», - підкреслив Дубілет.

Напередодні громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.