Україні в новому уряді не вистачатиме Уляни Супрун

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Настав час казати «Дякую» Супрун

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В новом Кабмине не нашлось места для самого достойного министра из прошлого правительства. Так бывает. Человек, который больше всего заслуживал войти в правительство уходит под улюлюканье толпы. Которая не оценила ни ее, ни то, что Уляна сделала для украинцев. А она, черт возьми, сделала то, во что никто даже не верил. И что никто никогда не делал до нее. И, к сожалению, ей не дали завершить. Так бывает, что под лозунги борьбы с коррупцией уходит тот человек, который с ней реально успешно боролся. Так бывает, что под лозунги о простоте и близости к народу уходит самый простой из министров, кто был максимально близок к обычным людям. Это грустно. Это печально. Это противно.

Но сейчас время просто сказать Спасибо. Спасибо, Уляна.

Спасибо за то, что показала, что так можно. Что можно сдвигать горы и не идти на компромиссы. На компромиссы с коррупционерами и общественным мнением. Менять систему и собирать команду, которая готова менять ее вместе с тобой. Уметь вдохновлять людей и вселять в них веру, что все возможно. Даже в Украине. И теперь эти люди знакомы друг с другом и знают на что способны. И они вернутся. Эти люди станут той самой основной украинской элиты, которой так не хватает сейчас.

Спасибо за то, что мы увидели, что даже на высоких постах можно быть простым человеком и одновременно не потерять чувство собственного достоинства. А заодно и чувство юмора, единственный способ достойно отвечать коррупционерам и не очень умным критикам.

Спасибо за то, что государственные закупки стали на 40% дешевле. И спасибо за лучи ненависти, которые изливались после этого на всех каналах олигархов. По крайней мере люди теперь увидели, кто действительно ворует их деньги. Увидели те, кто хотел, видеть, конечно же. Ибо большинство просто повторяло «Доктор Смерть».

Спасибо за то, что деньги идут за пациентами и что это происходит даже несмотря на сопротивления глав врачей. Мимо которых теперь идут эти деньги.

Спасибо за то, что мы получил маркер ценностей человека и теперь можно определять «свой-чужой» по простому фактору – как человек относится к Уляне Супрун. И приятно, что по ту сторону оказались все, скопом. И Медвечук и Тимошенко, и Ляшко и Рабинович, и Богомолец и Шуфрич, и Москаль и Добкин, и Дубинский и Мосийчук. Весь перечень упырей украинской политики объединялся только одним – ненавистью к Уляне Супрун. И любовью к деньгам, конечно же.

Спасибо за то, что подготовлен фундамент для реформы вторички. Когда вы строите дом, самое важное – это хороший фундамент. Эта работа не видна. Она может занять много времени Но без нее весь дом рухнет. И эта работа уже проделана. И когда где-то в Василькове вдруг произойдут кардинальные изменения, важно помнить, что основы под них заложила именно Уляна Супрун, а не тот человек, что будет разрезать красную ленточку.

Спасибо за то, что любимый фильм детства, «Гостья из будущего», снова стал реальностью. Гостью из Будущего, в которую был влюблен каждый второй мальчишка. Она тогда говорила, что она просто обычная девочка из своего времени и каждый сможет так, как она. Показывать удивительные результаты в спорте, быть сильной, умной. Так и Уляна Супрун. Она ведь не пришла из будущего, ее не создали рептилоиды и даже не вырастил в пробирке великий и ужасный Сорос. Она просто обычный человек с обычными ценностями из западного мира. Того самого мира, о котором мечтают украинцы и куда стремятся. И который совсем недалеко от нас на шарике. И Уляна показывает, что так может каждый. Что это просто нормально. Что просто нормально говорить на черное черное, а на белое белое. Что просто нормально закрывать коррупционные схемы. Что просто нормально пользоваться достижениями современной науки. Что просто нормально не списывать на экзамене и учится по-настоящему. Это не какая-то фантастика, так происходит совсем рядом с нами.

Но к сожалению мы оказались еще не готовы. К этому будущему. Впрочем, и в фильме Алиса ушла в свое время и сказала, что ее новым друзьям понадобится сто лет чтобы дорасти до ее уровня.

Нам будет не хватать Уляны в кабинете министра. И каждого следующего министра мы будем равнять по Уляне. И черт возьми, трудно поверить, что кто-то сможет стать хотя бы рядом с ней. И черт возьми, очень хочется пожелать, чтобы таких было много.

Джерело: блог Сергія Фурси

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