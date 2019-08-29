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    Думки вголос

    Новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається

    • Володимир Гройсман

      Прем'єр-міністр України (2016-2019 рр)

    • Розсилка
    Володимир Гройсман - Новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається
    Володимир Гройсман

    Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави

    Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один.

    З чистою совістю можу сказати, що новий Уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Усе, що зроблено на сьогодні - це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру.

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    Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати.

    Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але я вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми з вами не здолали.

    Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал.

    Від щирого серця хочу подякувати кожному з вас!

    Джерело: блог Володимира Гройсмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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