Український патріотичний олігарх закликає почати домовлятися з терористами

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Коломойський фактично закликав зняти санкції з Росії

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Коломойский тут озвучил: «Причем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой».

Вот такой вот патриотический олигарх. Который, фактически, призывает снять с санкции с России (ведь Путин не причём, а русских солдат никогда не было на Донбассе) и договариваться с террористами. Вот он и озвучил нам мирный план Зеленского. Скорее всего, мирный план Тимошенко ничем не отличается. И основная его идея – убрать санкции с России. Которые уже стоили Москве 6% ВВП. И могут стоит еще больше. Первый пункт. Ну а дальше уже сделать то, что Путин требовал с самого начала – говорить с террористами и договорится с ними о федерализации. Ведь самые независимые в мире Пушилин и Ко будут требовать именно этого. Ведь у нас гражданская война, как говорит телеканал Россия и Игорь Коломойский. А значит нужно примирение, а какое же тут примирение без федерализации. Ведь примирение – это компромисс. А обеспечить компромисс сможет только федеральное устройство страны. Дать гарантии, что бандеровцы никого не вырежут. Ведь эти злобные бандеровцы столько лет уже обстреливают несчастных жителей Донбасса. И главное, дать право вето народу Донбасса (такой ведь тоже, наверняка, нарисуется в мирном плане Зеленского или Тимошенко) на вопросы внешней политики. Чтобы никто не заикался ни о каких ЕС и НАТО без их разрешения. И тогда наступит наконец мир.

План капитуляции настолько очевиден, ведь он предусматривает принятия всего, чего требовала Россия с 2014 года, что даже странно. Удивительная, конечно же, откровенность от Коломойского. Хотя он никогда особо не скрывал свои взгляды. Чего стоит только фраза «долги отдают только трусы». Кстати, это тоже может стать частью плана Зеленского. Уже экономического плана. Взять и простить наши суверенные долги. Ведь если прокатывает в Украине, то прокатит и во всем мире. И главное, тоже искренне и откровенно. И пусть потом мы все разом станем беднее в разы. Зато приятно ведь. Простить всем свои долги. И главное потом не удивляться, что никто не приходит к нам со своими инвестициями или не дает больше в долг. В конце концов, можно будет взять у Путина. Он ведь ни в чем не виноват. И денег готов дать. Не то что эти злые буржуи. Которые условия выставляют. Путин их просто так даст, тем более, если снятие санкций ему кучу денег сэкономит. Даже попросит – не делайте пожалуйста реформ. Не обижайте братский народ. Не повышайте коммуналку. Ни в коем случае не делайте рынок земли. И ведь даст, особенно если часто про Крым не вспоминать. Но это и не сложно. Зачем же про него вспоминать, если у нас мирный план Коломойского, где в главной роли Зеленский, или экономический план, где в главной роли он же. Или Тимошенко. Не важно. Главное следовать плану. Плану Путина. Ведь он ни в чем не виноват.

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