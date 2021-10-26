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    Думки вголос

    Використання грошей платників податків не є приводом для вихваляння

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Всі ремонти та будівництва, які організовує держава,&nbsp;&ndash; сплачені за рахунок звичайних громадян - Використання грошей платників податків не є приводом для вихваляння
    Всі ремонти та будівництва, які організовує держава, – сплачені за рахунок звичайних громадян
    фото: Велике будівництво/Facebook

    Не потрібно багато розуму, щоб витратити гроші. Потрібно багато зусиль, щоб ці гроші заробити

    Аксіома: у держави немає власних коштів. Є тільки гроші платників податків.

    Навіть якщо держава бере в борг, то це все рівно гроші платників податків, бо ці борги лягають на плечі платників податків, бо вони платять за них відсоток.

    Тому бісить

    Ідеш дорогою міста, будь-якого міста, а там пишуть, що от цю дорогу ремонтують виключно з волі, ініціативи і з доброго гумору мера міста. Та шо ж це таке? Це ж твоя робота. Ремонтувати, опікуватися і так далі. Касир в супермаркеті не пише, що сьогодні дозволить вам купити батон хліба чи гречку по 12 грн виключно з доброї волі. Хоч якщо б касир продала вам гречку за 12 гривень, то точно хіба що у дуже доброму гуморі.

    Виглядає так, що ось свято прийшло – прокинувся якийсь можновладець, подумав і ощасливив містян дорогою.

    Але ж ніт.

    Ти ж просто взяв і витратив гроші, які для тебе ми заробили, і зробив роботу, яку мав би робити. Чого ж ти вихваляєшся, що це за твоєї ініціативи? Це ж не з твоєї шафи гроші.

    Чи оці дороги (спортзали, вокзали, будь-що) по всій країні. Які завжди будувалися з волі якогось великого кормчого, починаючи з того, що вже їздить ростовськими дорогами.

    З ініціативи такого-то такого-то ремонтують дороги. Друже, да ти просто взяв в борг багато долярів і зараз на ці доляри будуєшь дороги. Чого б це тобі казати за це дякую, дуже дякую? Це ж твоя робота. І проблема не в тому, що ти взяв у борг кошти та побудував дорогу. Проблема у тому, що ти цим вихваляєшся.

    Не потрібно багато розуму, щоб витратити гроші. Потрібно багато зусиль, щоб ці гроші заробити. Але ж не ти їх заробив, друже. Це ми всі, платники податків, їх заробляли.

    Так, може, уздовж дороги треба писати «дякуємо платникам податків, що не вивели кошти в офшори, а заплатили в бюджет і є змога побудувати цю дорогу»?

    Це в Росії можновладці – царі. В Україні то менеджери. Менеджери отримають подяку за гарну роботу. Але не за те, що вони витрачають гроші. Це не їх гроші.

    То ж давайте хоч раз зробимо разом нормальну петицію. Щоб ото не бісило уздовж доріг.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: борг дороги бюджет гроші держава робота
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    Використання грошей платників податків не є приводом для вихваляння