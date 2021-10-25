Новостворене Бюро економічної безпеки набирає на роботу

Для старту роботи органу необхідно набрати 30% кадрового складу апарату

Новостворене Бюро економічної безпеки України розпочало перші конкурсні процедури з заміщення посад державної служби категорій «Б» і «В». Відповідно до наказу БЕБ №9-к від 23 жовтня 2021 року, за підсумками першого конкурсу буде набрано близько 30 осіб.

Це лише перший етап масштабних заходів з добору 4000 фахівців, які працюватимуть у Бюро.

Коментуючи початок кадрових конкурсів, директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник особливо наголосив на тому, що «автоматичного» переведення працівників з інших органів до БЕБ не передбачено, отже, в усіх кандидатів будуть рівні можливості проявити себе під час конкурсного відбору.

«Подаватися можуть усі, хто відповідає визначеним умовам, – і досвідчені фахівці, й молоді спеціалісти. Вирішальним для конкурсної комісії стануть виключно ваші високі знання, тож не зволікайте! Випробувати свої шанси повинен кожен, хто мріє працювати у Бюро», – підкреслив Мельник, звертаючись до майбутніх співробітників.

Як зазначають у відомстві, для старту роботи органу необхідно набрати 30% кадрового складу апарату БЕБ (в абсолютних значеннях це 210 осіб, серед яких 40-60 аналітиків та детективів), що, власне, і дозволить запустити всі напрями роботи Бюро.

Напередодні першого конкурсу був затверджений склад Конкурсної комісії БЕБ, до якої увійшли три представники Ради громадського контролю при БЕБ та п’ять представників центральних органів державної влади. Конкурсну комісію очолив Микола Штендера – начальник управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби Національного агентства України з питань державної служби

Прийом документів першого конкурсу триватиме до 17 год 00 хв 02 листопада 2021 року.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

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