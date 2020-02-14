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    Думки вголос

    Вояж Зеленського в Оман: дуже багато брехні щодо дуже важливої теми

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Вояж Зеленського в Оман: дуже багато брехні щодо дуже важливої теми

    У вас, друзі, презумпція вини в справі Оману. І ви повинні надати алібі

    Мовою оригіналу

    Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
    Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
    Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
    Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
    А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...

    Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет - это гораздо больше чем выключенные на ночь телефоны. В разы.

    В чем, кстати, обвиняете? Журналистов. Что они не выложили запись разговора с Патрушевым? Да, плохо поработали, команда 1+1 справилась бы лучше.

    У вас, ребята, презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте. Это вы должны теперь обьяснить, что же делал президент в Омане. И дать доказательства каждой минуты там.

    А иначе? Да, Антонине, которая хочет детей от Дубинского, все равно. Но активная часть общества, наши западные партнеры, будут уверены в том, что вы виновны. Что вы тайно встречались там с Патрушевым. Что вам понравилось заглядывать в бездонные глаза кгбшников. Затянуло. И будут строить свои догадки, что вы там обнаружили. И будьте уверены, там можно найти много чего. Пустота ваших ответов породит множества версий. И там будут и миллиарды долларов, и российские артисты и даже ваша поддержка путинской церкви.

    Там будет все, и может быть там будет много неправды. Но это только потому, что правду скрываете вы.

    Вы уже виновны. Пока не доказано обратного. И да, это не соответствует презумпции невиновности. Но вы политики. И вы врали. А значит виновны. Просто врать не надо. В следующий раз.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський Оман
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