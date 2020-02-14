Мендель: Зеленський ніколи не зустрічався з Патрушевим і не розмовляв із ним



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Юлія Мендель заперечує, що такі зустрічі відбувалися будь-коли

Прессекретарка президента прокоментувала розслідування «Схем»

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», які з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат, коли там перебував Зеленський.

Журналісти з’ясували, що російський чиновник прилетів у ніч з 7 на 8 січня тим самим чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доправив президента України з Маската до Києва.

«Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає в Москву, хтось із чиновників РФ літає в Оман, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще десь працював... Складно і зіставити ці несумісні факти, дійшовши висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником. Єдине, що було нескладно в сюжеті програми «Схеми» - це спростувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не розмовляли», - написала Мендель.

«Для себе зазначу, що «тема зубів» в українській журналістиці дуже часто підводить авторів», - додала вона.

Нагадаємо, на прощання перед звільненням з посади керівника Офісу президента Андрій Богдан офіційно заявив, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману