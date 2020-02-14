Оманський скандал. Лещенко став на захист президента, якого підозрюють у таємній зустрічі з ФСБшником



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Сергій Лещенко став на захист Зеленського, якого підозрюють у таємній зустрічі з ФСБшником

Патрушев не має відношення до політики в українському векторі, запевняє Лещенко

Екснардеп Верховної ради, колишній журналіст Сергій Лещенко, який нещодавно був призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства «Укрзалізниця», став на захист президента Володимира Зеленського якого підозрюють у таємній зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, журналісти «Схеми» з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський.

«Про критичне мислення. При всій повазі, але якщо ти хочеш провести секретну зустріч з Патрушевим, то навряд чи будеш потім повертатися додому його бортом. І Патрушев не має відношення до вироблення політики в українському векторі - цим на той момент вже багато місяців займався Дмитро Козак. А замовний чартерний літак як доказ не працює. За великим рахунком, це таксі, тільки не на дорозі, а в небі. Кого він везе до тебе і кого повезе після, не знає ніхто. В даному випадку бронь на переліт з Оману до Києва робилася вже після прильоту літака в Оман з Москви. І очевидно, що в умовах термінового повернення президента до Києва брали той борт, який був доступний, у якого був найближчий слот на виліт з Оману і коридор до України. Поставте експеримент - коли будете сідати в таксі або Убер, дізнавайтеся, хто на ньому приїхав до вас і звідки», - написав Лещенко.

Та більшість користувачів соцмережі не повірили словам колишнього нардепа.

«А чому Зеленський чекав 19 годин після того, як його офіс написав, що він повертається в Україну? Що він увесь цей час робив? Чому він досі цього не пояснив? І за чиї гроші літав?», - задають питання українці. на які вже більше місяця не може дати відповідь Зеленський.

Нагадаємо, на прощання Андрій Богдан офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману