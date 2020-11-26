Всесвітня змова проти України

Ми самі винні у своїх бідах

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МВФ не дает денег и провоцирует бюджетный кризис

УЕФА присуждает техническое поражение сборной Украине в матче со Швейцарии из-за эпидемии среди игроков сборной Украины

Это все интриги. Это все интерес.

МВФ не дает денег, потому что Сорос хочет внешне управлять Украиной. Ему ведь в 90 лет больше делать нечего.

Главный врач кантона в Швейцарии не дал провести игру потому что он болельщик и хотел навредить сборной Украине. И не важно, что он действовал исключительно по букве закона. Не вошел в наше положение, негодяй.

Украинцы проецируют свой опыт из Украины на цивилизованный мир, где работают законы и правила. И не понимают, что их опыт не работает.

Это теория заговора. Так возникали первые религии. Смотрит пещерный человек на солнце и думает, что его там кто-то тягает по небу. И ведь не объяснишь первобытному человеку ничего о законах физики и о круглой земле и о теории относительности напоследок. Тем более, там всегда будет местный авторитет, шаман, который подтвердит, что шар по небу гоняет дядька. А все ваши законы физики выдумали враги.

Так и в Украине всегда будет местный шаман Дубинский, какой-нибудь журналист, прости Господи, с медведчуковско-мураевсктх телеканалов, который авторитетно заявит о заговоре. И эту теорию быстро подтвердят те, кто виноват в том, что в сборной бардак или в бюджете дыра. Им бы лишь бы переложить ответственность.

А все гораздо проще.

МВФ не дает транш по договору, потому что Украина не выполнила условия этого договора. И все. И можно кого угодно посылать в Вашингтон на переговоры. Можно даже школьную любовь Кристалины Георгиевой сделать представителем Украины в МВФ или послом в США. Это не меняет сути. Надо просто выполнять взятые на себя обязательства. Это в Украине можно «порешать», дать откат. С МВФ так не работает.

Украине присудили поражение потому что в сборной был бардак и куча больных. И это в Украине всем плевать. И это у нас все могут забить на требования карантина. В Швейцарии так не работает. И если в Украине вошли бы в положение, то в Швейцарии просто выполняют правила. Ну не берут они шубы, давно пора было выучить.

И вот результат. Украина на пустом месте получает бюджетный кризис. Который может перерасти в экономический. А сборная Украины вылетает из элитного дивизиона Лиги Наций, хотя имела очень большие шансы задержаться там и продолжить играть с сильнейшими командами мира.

Мы сами виноваты в своих бедах. Это наши решения имеют такие последствия. И нам с ними жить. И это не случайность. Это предсказуемые последствия конкретных действий и бездействия.

Джерело: блог Сергія Фурси

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