Якщо президент хоче змінити країну, то він сам має показувати приклад гідної поведінки

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Президент-хам ніколи не зможе повернути назад українців, які покинули Батьківщину

Мовою оригіналу

Я слышал, президент хочет вернуть домой украинцев, уехавших за границу...

У меня много друзей переехало «туда». В Европу и штаты. И когда они приезжают домой, в гости, то первое их впечатление -хамство. Хамство повсюду. Бытовое хамство. Особенно заметное на фоне ситуации в цивилизованных странах. Когда все улыбаются друг другу и извиняются перед тобой даже тогда, когда ты наступаешь на чужую ногу.

Это мир уважения против мира хамства. Это мир достоинства против страны вахтеров.

Если ты хочешь изменить страну, то должен показывать пример. Первые лица - всегда пример для подражания. И если первое лицо хамит - то это только увеличивает уровень хамства в стране. Это воспринимается как норма. И значит еще больше будут хамить на украинских улицах. Хамство - это норма русского мира. Не Европы. Это норма подворотни. А Европа - это просторная и светлая улица. И пока в Украине царит хамство все мои друзья, приезжающие «оттуда», торопятся уехать назад. В мир приветливых и вежливых людей. И пока президент хамит, он не вернет никого назад. Разве что таких же хамов, которые чувствуют себя комфортно только тогда, когда могут хамить, и день прошел зря, если они не назвали никого дебилами.

Джерело: блог Сергія Фурси

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