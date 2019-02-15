Зеленський і Коломойський. Очевидне про очевидне

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є речі, які тобі здаються очевидними. І не вимагають докази. І з подивом іноді дізнаєшся, що це може бути не так

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Например, что надо доказывать, что Путин - Хуй..о, что Земля круглая, что Бразилия сильнее в футболе чем Украина и что если напечатать много гривны то она очень скоро обесценится. Или что Зеленский – человек Коломойского, которого тот активно продвигает в президенты.

И тут оказывается, что множество здравомыслящих людей считает Зеленского независимым кандидатом. Который совсем не зависит от Коломойского и выдвинулся в президенты по своему желанию и даже вопреки воле великого комбинатора.

Итак, что же не намекает, а даже кричит о том, что Зеленский пешка Коломойского?

Во-первых, телеканал 1+1. Что такое телеканал в Украине? Это совершенно не бизнес. Все телеканалы в Украине убыточны и даже не скрывают сего факта. И нужны они собственникам прежде всего для того, чтобы защищать бизнес. Основной бизнес, который приносит прибыль. Таким образом, это политический инструмент. Которым в той или мере украинские олигархи, а именно они владеют крупнейшими телеканалами, пользуются для удержания своего влияния. И с их помощью же пытаются противостоять реформам, которые призваны поставить их «в стойло» верховенства права и иногда просто убрать схемы. Таким образом, абсолютно очевидно, что телеканал – основное оружие олигарха, которое становится критически важным именно в период выборов. Ведь не секрет, что именно с помощью выборов олигархи пытаются увеличить свое влияние на принимаемые решения.

И что мы видим? Мы видим что 1+1, ценнейшее оружие Коломойского, со всех сил продвигает Зеленского в президенты. Просто из штанов выпрыгивают, так стараются. И речь не только о новогодней ночи. Именно там идет онлайн кампания кандидата в президенты Зеленского (передача Зе-президент), именно в новостях ТСН (самые популярные новости в стране) поют осанну гению Зеленского и именно там должен выйти сериал Слуга Народа, где наглядно покажут, как хорошо, когда к власти приходит «простой парень». И может быть заодно скажут, что нам не нужен МВФ и дефолт это не страшно. И какой вывод из этого можно сделать? Из того, что главный инструмент политического влияния Коломойского активно способствует тому, чтобы Зеленский стал президентом? Может быть Коломойский просто использует свой инструмент по назначению? И пытается вернутся во власть. И как всегда использует для этого свой телеканал. Это самый очевидный ответ, а как говорят законы логики, именно он и является правильным. Глупо предпологать, что Коломойский не станет использовать свой телеканал, особенно тогда, когда политическое влияние ему очень нужно, ведь риски – заплатить за воровство в Привате, огромны.

Второе – люди. Зеленского окружают люди Коломойского. Иногда в прямом смысле этого слова (что и позволяет шутить о том, что может быть его или его семью держат в заложниках и заставляют все это делать). Бусик с охраной принадлежит охранной фирме Коломойского. Более того, личный телохранитель Коломойского теперь заделался личным телохранителем Зеленского. И не для кого ни секрет, что случайные люди не становятся личными охранниками. Это очень близкие люди. Вот у Путина они со временем губернаторами становятся. И просто так своего близкого охранника Коломойский бы не отпустил к чужому ему человеку. И скорее всего мы имеем дело с тем, что олигарх пытается уберечь свою инвестицию. Далее - устойчивые слухи говорят, что активную поддержку кандидату Зеленскому оказывают Дубилет и Ко, помогающие выстроить сетку из волонтеров и построить работу в соц сетях. Это они умеют. Мы же видим, как сходу стал популярен Монобанк и каким технологичным был Приватбанк. А другие слухи пророчат Палицу в будущие премьер-министры, хотя не факт, что это хуже коалиции Слуга Народа-БЮТ и премьерства Юлии Владимировны при президенте Зеленском. И как самое завершение, в активную поддержку Зеленского включился даже Дубинский, которого совсем недавно Филатов (давний знакомец Коломойского) весьма четко охарактеризовал, как часть тела Коломойского, способная продуцировать весьма неприятные запахи.

И то, что публично Зеленский расставляет на посты в регионах своих коллег по юмористическому цеху, очевидно не профессиональный и не компетентных, лишь подтверждает то, что настоящая работа доверена профессионалам, которых не принято показывать. Потому что тогда уши Коломойского будут торчать еще очевиднее.

Третье – бюджет. Кампания Зеленского – масштабна. И пусть самого кандидата активно прячут от дискуссии, но рекламы его уйма. И такой поход в президенты требует большого и устойчивого финансирования. Это не дешевая кампания в соц сетях. А значит кто-то распахнул мошну и платит. И делает это явно с прицелом на то, что отобьёт свою инвестицию.

Может ли при всем при этом кандидат Зеленский быть независимым от Коломойского? Вопрос риторический. Можно сколько угодно убеждать себя, что после выборов Зеленский может стать независимым и кинуть человека, который всеми силами вложился в его кампанию. Всегда ведь можно верить в чудо или в Деда Мороза. Но нельзя считать глупцом Коломойского. Это очень умный человек. И он наверняка уже застраховал себя от этого риска. И нет ничего глупее, чем считать себя умнее Коломойского. И нет ничего разумного в том, чтобы считать, что Коломойский хочет позитивных изменений в Украине.

А раз так, вопрос, почему же люди верят в том, что человек, которого он приводит к власти, будет эти изменения делать.

Джерело: блог Сергія Фурси

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