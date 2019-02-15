Сьогодні стартує 55-а Мюнхенська конференція з безпеки, серед тем - Україна



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Відкриють конференцію о 15:00 за Києвом

15 лютого 2019 року в Мюнхені відкриється щорічна, 55-а, конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області. Її мета — розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів.

Відкриють конференцію о 15:00 за Києвом міністри оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен і Великої Британії Гевін Вільямсон. Протягом трьох днів учасники форуму обговорять цілий ряд тем, такі як майбутнє європейської політики в галузі оборони, відносини Заходу і Росії, криза в Україні, конфлікти на Близькому Сході, в Венесуелі, роль Китаю в світі і багато іншого.

До головного порядку денного конференції в цьому році включена і тема «Клімат і безпека«. Раніше вона найчастіше обговорювалася лише під час суміжних заходів і зустрічей.

Керівник форуму Вольфганг Ішингер не виключив, що на полях може пройти зустріч, присвячена врегулюванню ситуації в Донбасі.

«Мене б не здивувало, якби на полях Мюнхенської конференції пройшла українсько-російська зустріч або зустріч в нормандському форматі«, — сказав він. У той же час дипломат висловив думку, що нові імпульси в процесі врегулювання конфлікту в Донбасі доцільно було б шукати після президентських виборів в Україні.

Серед тем, які будуть підняті в Мюнхені, швидше за все, виявиться і проект «Північний потік-2«, який зараз дуже активно обговорюється в Європі і, перш за все, в Німеччині. 13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом’якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією.

Джерело: УНН